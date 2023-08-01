Чиновника в Краснодаре приговорили к 12 годам по делу о шпионаже

За передачу известных ему по службе сведений украинской спецслужбе краснодарца приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Ранее он работал в региональном минприроды

Фото: Геннадий Аносов / РИА Новости

Сотрудничавшего с украинскими спецслужбами россиянина суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 г.р., приговоренного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

По данным ФСБ, Катрычко сам установил контакт с представителями украинских спецслужб. За деньги он передавал им сведения, которыми владел при выполнении своих служебных обязанностей.

«Эти сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации», — отметили в ФСБ.

Накануне пресс-служба Третьего апелляционного суда сообщала, что приговор в виде 12 лет лишения свободы вынесен бывшему сотруднику министерства природных ресурсов Краснодарского края. Наказание ему назначили еще решением Краснодарского краевого суда от 17 апреля 2023 года, однако защита подала апелляцию, которую оставили без удовлетворения. По данным из открытых источников, Катрычко был консультантом отдела информационно-технического обеспечения министерства.

После начала спецоперации на Украине ФСБ регулярно сообщает об обвинениях в шпионаже и госизмене против российских граждан.

27 июля спецслужба сообщила о приговоре для двух человек, которых ведомство называло агентами украинской разведки. Их приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Спецслужба не уточнила имен осужденных и инстанцию, которая вынесла решение. Они были задержаны в 2022 году по подозрению в шпионаже и причастности к гибели российских военнослужащих в зоне боевых действий на Украине. Также их обвинили в уничтожении военной техники.



В начале июля ФСБ сообщила о задержании в Луганской народной республике гражданина Украины, которого заподозрили в сборе и передаче Киеву сведений о российских подразделениях. Против него также завели дело о шпионаже.



Еще одним фигурантом дела по ст. 276 стала жительница Луганска, которая, по данным силовиков, передавала украинской разведке информацию о передвижении и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России.