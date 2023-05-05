Суд в Москве арестовал уроженку Крыма по делу о шпионаже

Гражданку Украины Ление Умерову подозревают по ст. 276 УК, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Она ехала в Крым к отцу из Киева, но была задержана на КПП «Верхний Ларс», писала украинская пресса

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца уроженку Крыма, гражданку Украины Ление Умерову, подозреваемую в шпионаже, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Умерову подозревают по ст. 276 УК, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

24-летняя украинка жила в Киеве, куда переехала в 2015 году из Крыма. Девушка работала маркетологом украинского бренда женской одежды. В начале декабря прошлого года она поехала в Крым к больному раком отцу. Добиралась Умерова через Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию. На КПП «Верхний Ларс» на границе с Россией ее задержали, а потом отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, обвинив в нарушении правил пересечения границы, рассказал изданию UA South ее брат Азиз Умеров.

Девушка находилась в центре недалеко от Владивкавказа до 13 марта. По словам брата, в материалах суда говорилось о требовании выдворить Умерову из страны, но из-за отсутствия дипломатических отношений в выдворении было отказано. 14 марта уроженку Крыма отпустили из центра, после чего ее отвезли в Пятигорск, где на нее составили протокол, обвинив в неповиновении сотрудникам полиции. На следующий день Пятигорский суд арестовал девушку на 15 суток. 27 марта ей дали еще 15 суток по этой же причине и перевезли в Беслан. 9 апреля Умерову снова обвинили в неповиновении и оставили под стражей.