Политика ,
0
Военного из Ростовской области приговорили к 14 годам по делу о госизмене
Военного из Ростовской области осудили на 14 лет по делу о госизмене и получении гостайны
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене и незаконном доступе к гостайне, сообщил ТАСС.
Трачука также лишили воинского звания.
По данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, в 2022 году мужчина дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.
Материал дополняется.