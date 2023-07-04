ФСБ задержала частного детектива из Крыма по подозрению в госизмене

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ФСБ попросила арестовать россиянина Наухацкого А. В, по подозрению в госизмене (ст. 275 УК), свидетельствуют данные картотеки Лефортовского районного суда. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Наухацкий был задержан. По этой статье грозит до 20 лет тюрьмы.

Согласно данным СПАРК, Андрей Викторович Наухацкий в 2015 году зарегистрировал ИП в селе Межводное в Крыму с видом деятельности охранных служб. В конце 2016-го оно было ликвидировано. В 2021 году он зарегистрировал ИП в сфере розничной торговли. ТАСС указывает, что Наухацкий имел статус индивидуального предпринимателя до марта 2020 года и занимался частной детективной деятельностью.

Кроме того, на сайте «Яндекс. Услуги» есть объявление от Андрея Викторовича Наухацкого с предложением «всех видов детективных услуг на территории России и зарубежья». Согласно ему, Нухацкий закончил Высшие командные курсы оперативной работы, а также получил дополнительное образование в сфере правоведения в Академии госбезопасности (Академия ФСБ).

На сайте издания «Наш Крым. Новости», есть интервью от 2016 года с Андреем Наухацким, который на тот момент был директором «Первого крымского детективного агентства». В нем он, в частности, говорил, что 80% детективов — это бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также рассказывал, что чаще всего в его агентство обращаются по поводу поиска людей, а один раз — с просьбой найти попугая ара.

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