Сотрудника оружейного завода арестовали в Москве по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Кичу Д. А. по делу о госизмене, следует из данных базы столичных судов. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что речь идет о Дмитрии Киче, сотруднике столичного оружейного завода «Промтехнологии».

Согласно данным на сайте завода, предприятие с 2011 года выпускает охотничьи и спортивные винтовки под торговой маркой ORSIS; также там проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки и модернизации современных высокоточных оружейных систем. Кича занимает должность заместителя начальника испытательной лаборатории.

ТАСС сообщает, что ФСБ обвинила Кичу «в государственной измене в пользу зарубежных стран» (каких, не уточняется). Его дело было зарегистрировано в суде 17 апреля, а два дня спустя инстанция удовлетворила ходатайство о продлении его срока содержания под стражей. В Лефортовском суде агентству подтвердили продление ареста Кичи на два месяца, не уточнив подробностей.

Сейчас Кича находится в СИЗО «Лефортово», где с ним проводятся следственные действия.

По ст. 275 УК грозит до 20 лет лишения свободы. 7 апреля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в нижнюю палату внесли поправки о пожизненном сроке за госизмену, объяснив это необходимостью защиты от «беспрецедентных угроз» со стороны Украины. Менее чем через две недели депутаты приняли поправки. Теперь их должен рассмотреть Совет Федерации.

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