Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Telegram передал полиции Бразилии данные во избежание блокировки Технологии и медиа, 03:39
Сотрудника оружейного завода арестовали в Москве по делу о госизмене Политика, 03:37
Глава парламента Хакасии назвал местных депутатов «шпаной» Политика, 03:15
Эксперты рассказали, как можно нарушить работу Starlink Маска на Украине Политика, 03:00
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью Общество, 02:37
Венгрия объяснила решение продлить срок службы единственной в стране АЭС Бизнес, 02:09
Майора смоленской ГИБДД задержали за попытку вывезти оружие из Донбасса Общество, 02:00
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Маск назвал сроки нового испытания ракеты Starship после неудачного пуска Технологии и медиа, 01:56
В офисе Зеленского попросили предоставить алгоритм движения Киева в НАТО Политика, 01:38
Латвия пообещала Украине все свои ПЗРК Stinger Политика, 01:10
Бензовоз взорвался на самом большом мосту в Коннектикуте. Видео Общество, 00:59
Депутат Верховной рады объяснила, почему Киев отложил контрнаступление Политика, 00:36
Зеленский запретил связанные с Россией географические названия Политика, 00:30
МВД показало видео с пропавшей в Москве матерью советника сенатора Общество, 00:04
Политика ,  
0 

Сотрудника оружейного завода арестовали в Москве по делу о госизмене

ТАСС: сотрудника оружейного завода «Промтехнология» арестовали по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Кичу Д. А. по делу о госизмене, следует из данных базы столичных судов. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что речь идет о Дмитрии Киче, сотруднике столичного оружейного завода «Промтехнологии».

Согласно данным на сайте завода, предприятие с 2011 года выпускает охотничьи и спортивные винтовки под торговой маркой ORSIS; также там проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки и модернизации современных высокоточных оружейных систем. Кича занимает должность заместителя начальника испытательной лаборатории.

ТАСС сообщает, что ФСБ обвинила Кичу «в государственной измене в пользу зарубежных стран» (каких, не уточняется). Его дело было зарегистрировано в суде 17 апреля, а два дня спустя инстанция удовлетворила ходатайство о продлении его срока содержания под стражей. В Лефортовском суде агентству подтвердили продление ареста Кичи на два месяца, не уточнив подробностей.

Сейчас Кича находится в СИЗО «Лефортово», где с ним проводятся следственные действия.

По ст. 275 УК грозит до 20 лет лишения свободы. 7 апреля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в нижнюю палату внесли поправки о пожизненном сроке за госизмену, объяснив это необходимостью защиты от «беспрецедентных угроз» со стороны Украины. Менее чем через две недели депутаты приняли поправки. Теперь их должен рассмотреть Совет Федерации.

Материал дополняется
 

Теги
госизмена Лефортовский суд «Лефортово»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter