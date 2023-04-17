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Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии

Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима и оштрафовал
Оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе вынесли обвинительный приговор по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии, сообщили РБК в суде. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

Такой срок он получил по совокупности трех обвинений.

Рассмотрение дела по существу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле секретных материалов. Защита дважды требовала отвод председательствующего судьи Сергея Подопригорова. В обосновании адвокатов говорилось, что судья не может беспристрастно вести процесс, так как он с подачи Владимира Кара-Мурзы был включен в санкционный список Магнитского. В 2017 году Подопригоров и еще ряд судей обращались в Минфин США с просьбой исключить их из списка.

В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его преследуют за политические взгляды и он ни в чем не раскаивается. «Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении», — сказал он.

По словам Кара-Мурзы, в последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре и такое решение является единственно законным для человека, не совершавшего преступлений. «Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание», — заявил он.

Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Бывший председатель Фонда Бориса Немцова за свободу. В 2015–2016 годах занимал должность заместителя главы Партии народной свободы, с сентября 2019 по февраль 2022 года вел передачу на «Эхе Москвы» и программу «Грани недели» на «Радио Свобода» (Минюст внес ее в реестр СМИ-иноагентов). Являлся участником демократического движения «Солидарность» и координационного совета российской оппозиции.

В апреле прошлого года силовики задержали Владимира Кара-Мурзу за неповиновение сотруднику полиции. Тогда же его арестовали на 15 суток. В протоколе задержания говорилось, что он «повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».

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Следственный комитет возбудил в отношении оппозиционера дело по ст. 207.3. УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, исполнении государственными органами своих полномочий — максимальное наказание до 15 лет лишения свободы). Поводом стало выступление Кара-Мурзы в США 15 марта 2022 года перед членами палаты представителей штата Аризона.

В тот же день Басманный районный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу. Во время заседания следователь сообщил, что оппозиционер может скрыться от следствия, так как «является подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии» и имеет «денежные средства в иностранных банках».

Летом 2022 года на Кара-Мурзу завели дело по ст. 284.1 УК (деятельность «нежелательной организации», максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Оно было связано с его работой на посту заместителя председателя «Открытой России» (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность). В октябре появилось еще одно дело по ст. 275 УК (государственная измена, до 20 лет лишения свободы). Оно касалось трех выступлений публициста за рубежом: 8 октября 2021 года в Лиссабоне на парламентской ассамблее НАТО, 29 октября в Осло на Хельсинкском комитете и 29 марта 2022 года в Вашингтоне на Хельсинкской комиссии конгресса США.

Оппозиционер вины не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.

В 2015 и 2017 годах Кара-Мурзу госпитализировали с признаками отравления. В первый раз ему поставили диагноз «острая почечная недостаточность» и ввели в состояние медикаментозного сна. Для реабилитации Кара-Мурза уезжал из России, но затем вернулся. Оппозиционер обращался к французским специалистам для проведения экспертизы. Они установили, что в организме политика была значительно превышена допустимая концентрация марганца (в 59,5 раза), меди (в 1,8 раза), цинка (в 2,25 раза), ртути (в 1,2 раза). Позднее его снова госпитализировали с симптомами отравления. У Кара-Мурзы выявили проблемы с почками, поставили на гемодиализ и ввели в искусственную кому.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
При участии
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Владимир Кара-Мурза приговор госизмена дискредитация армии нежелательные организации
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