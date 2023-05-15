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В России арестовали экс-сотрудника посольства США

Экс-сотрудника посольства США арестовали по делу о «конфиденциальном сотрудничестве»
Экс-сотрудника американской дипмиcсии Роберта Шонова задержали во Владивостоке, его обвинили в тайном сотрудничестве с иностранным государством или организацией
Вид на здание следственного изолятора (СИЗО) &laquo;Лефортово&raquo;
Вид на здание следственного изолятора (СИЗО) «Лефортово» (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

ФСБ обвинила экс-сотрудника посольства США в России Роберта Шонова в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией, его арестовали, сообщает ТАСС.

Шонов был задержан во Владивостоке. Его допросили, после чего предъявили обвинение по ст. 275.1 УК. Шонову грозит до восьми лет лишения свободы.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что 62-летний Шонов раньше работал в американском консульстве во Владивостоке, оформлен был в посольстве Соединенных Штатов. Обвиняемый находится в СИЗО «Лефортово».

Статья 275.1 о тайном сотрудничестве с иностранцами против безопасности страны появилась в Уголовном кодексе летом прошлого года как дополнение к статье 275 (государственная измена).

РБК направил запрос в посольство США в России. 

В конце февраля по делу о тайном сотрудничестве был арестован житель Тульской области. ФСБ утверждала, что мужчина контактировал с представителями иностранной организации и оказывал им содействие в деятельности, направленной против безопасности России.

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