Директора института РАН Александра Шиплюка арестовали по делу о государственной измене

Главу института РАН арестовали по делу о госизмене

Арестован директор института Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк. Он занимался разработками в области гиперзвука. Это третий за последний месяц ученый-физик, которого правоохранительные органы подозревают в госизмене

Александр Шиплюк (Фото: Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН)

Директора Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя института Василия Фомина.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», — сказал Фомин.

По словам Фомина, в настоящий момент Шиплюк находится в СИЗО «Лефортово».

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области и Институт теоретической и прикладной механики СО РАН.

Шиплюк — член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.

Шиплюк известен в академической среде следующими достижениями:

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разработкой методов моделирования волновых процессов в гиперзвуковых сдвиговых течениях;

экспериментальным открытием и обоснованием нового метода стабилизации гиперзвуковых пограничных слоев с помощью покрытий с пористой микроструктурой, поглощающих ультразвук;

созданием на основе нанотехнологии нового типа термоанемометрического датчика с чувствительным элементом в виде полупроводниковой монокристаллической микро- или нанотрубки.

Разработки ученого применяются в ракетостроении.

В начале июля суд арестовал главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Так же как и Шиплюк, он занимался высокоскоростной аэрогазодинамикой. По версии следствия, он передавал сведения о гиперзвуковых разработках, которые представляют собой государственную тайну. Он также находится в СИЗО «Лефортово». Расследованием дела Маслова занимается ФСБ России.

1 июля Советский районный суд Новосибирска по подозрению в госизмене (ст. 275 УК) арестовал доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Ученого подозревали в передаче данных, содержащих гостайну, Китаю. 3 июля стало известно, что Колкер умер в СИЗО. У ученого была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы. Он не мог питаться самостоятельно, ему нужны были поддерживающая терапия и противорвотные препараты, рассказала его дочь Алина Миронова.