Главу института РАН арестовали по делу о госизмене
Директора Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя института Василия Фомина.
«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», — сказал Фомин.
По словам Фомина, в настоящий момент Шиплюк находится в СИЗО «Лефортово».
РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области и Институт теоретической и прикладной механики СО РАН.
Шиплюк — член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.
Шиплюк известен в академической среде следующими достижениями:
- разработкой методов моделирования волновых процессов в гиперзвуковых сдвиговых течениях;
- экспериментальным открытием и обоснованием нового метода стабилизации гиперзвуковых пограничных слоев с помощью покрытий с пористой микроструктурой, поглощающих ультразвук;
- созданием на основе нанотехнологии нового типа термоанемометрического датчика с чувствительным элементом в виде полупроводниковой монокристаллической микро- или нанотрубки.
Разработки ученого применяются в ракетостроении.
В начале июля суд арестовал главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Так же как и Шиплюк, он занимался высокоскоростной аэрогазодинамикой. По версии следствия, он передавал сведения о гиперзвуковых разработках, которые представляют собой государственную тайну. Он также находится в СИЗО «Лефортово». Расследованием дела Маслова занимается ФСБ России.
1 июля Советский районный суд Новосибирска по подозрению в госизмене (ст. 275 УК) арестовал доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Ученого подозревали в передаче данных, содержащих гостайну, Китаю. 3 июля стало известно, что Колкер умер в СИЗО. У ученого была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы. Он не мог питаться самостоятельно, ему нужны были поддерживающая терапия и противорвотные препараты, рассказала его дочь Алина Миронова.