ФСБ заявила о задержании сменившего пол ЛГБТ-активиста за поддержку ВСУ

ФСБ обращает внимание, что задержанный сменил пол с женского на мужской, а также является ЛГБТ-активистом и волонтером признанной иноагентом организации. Спецслужба считает, что он оказывал финансовую поддержку ВСУ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Орловской области по подозрению в госизмене из-за финансовой поддержки украинской армии, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов. — РБК), признанного иностранным агентом, и администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК («Государственная измена»).

Накануне в Москве задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса по подозрению в распространении порнографии. На видео из отделения полиции, которое опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блогер говорит, что распространял в своем телеграм-канале «треш-контент». Форксу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В мае в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет на любые операции по смене пола, за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей. Также в нем предлагается исключить возможность вносить изменения в акты гражданского состояния по медицинской справке, подтверждающей смену пола, которую выдают при диагнозе «транссексуализм».

14 июня Госдума приняла его в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, один из авторов законопроекта, обещал, что решения о запрете смены пола примут в июле.

До этого, в декабре 2022 года, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.