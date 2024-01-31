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Суд над Трампом ,  
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Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему

Сюжет
Суд над Трампом

30 января экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 10 годам тюрьмы по делу о разглашении гостайны. На следующий день он и его жена получили 14-летний срок по делу о незаконной продаже государственных подарков. Полгода назад Хан уже получил три года по этому делу. Кто из мировых лидеров в последние годы был под следствием и в чем их обвиняли — в обзоре РБК
Имран Хан, Пакистан
В апреле 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Его обвинили в неспособности улучшить экономическую ситуацию и в коррупции. В том&nbsp;же году Избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности на пять лет. В августе 2022 года полиция предъявила ему обвинения по закону о терроризме, усмотрев в его заявлениях угрозу в адрес властей. Незадолго до этого Хан обвинил спецслужбы в пытках своего соратника и пригрозил: &laquo;Готовьтесь, так как мы будем принимать меры против вас&raquo;. В марте 2023 года Имрана Хана пытались задержать по делу о продаже дорогих подарков, которые он получил во время нахождения на посту главы правительства от глав других стран. У резиденции экс-премьера произошли столкновения полиции с его сторонниками. Немногим позже суд отменил ордер на арест Хана. Тогда&nbsp;же против экс-премьера и его помощников завели дела о терроризме и препятствовании работе полиции. 9 мая его взяли под стражу в здании суда, где рассматривалось одно из возбужденных против него дел&nbsp;&mdash; об отмывании средств с помощью образовательного фонда Al Qadir Trust, который он возглавляет вместе со своей женой. Арест спровоцировал крупные беспорядки, по данным СМИ, погибли восемь человек, пострадали почти три сотни и задержаны около двух тысяч. 11 мая Верховный суд признал арест незаконным. Вслед за этим экс-премьер обратился в Высокий суд Исламабада с просьбой отпустить его под залог и пообещал явиться по первому требованию. 12 мая его выпустили под залог на две недели, суд также запретил до 17 мая арестовывать Хана по любым новым делам, появившимся после 9 мая. 5 августа 2023 года суд приговорил Имрана Хана к трем годам тюрьмы по делу о подарках. 30 января 2024-го суд назначил ему еще 10 лет по делу о разглашении гостайны. Это обвинение было выдвинуто после того, как на митинге в марте 2022 года он сослался на шифрованный документ от иностранного государства, которое &laquo;вступило в сговор с его политическими соперниками&raquo;, чтобы добиться отстранения его партии от власти. 31 января 2024-го Имран Хан и его жена получили 14-летний срок&nbsp;&mdash; снова по делу о подарках: уже после августовского приговора процесс начался снова в связи с новыми открывшимися свидетельствами.
Фото: Sohail Shahzad / EPA / ТАСС

В апреле 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Его обвинили в неспособности улучшить экономическую ситуацию и в коррупции. В том же году Избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности на пять лет.

В августе 2022 года полиция предъявила ему обвинения по закону о терроризме, усмотрев в его заявлениях угрозу в адрес властей. Незадолго до этого Хан обвинил спецслужбы в пытках своего соратника и пригрозил: «Готовьтесь, так как мы будем принимать меры против вас».

В марте 2023 года Имрана Хана пытались задержать по делу о продаже дорогих подарков, которые он получил во время нахождения на посту главы правительства от глав других стран. У резиденции экс-премьера произошли столкновения полиции с его сторонниками. Немногим позже суд отменил ордер на арест Хана. Тогда же против экс-премьера и его помощников завели дела о терроризме и препятствовании работе полиции.

9 мая его взяли под стражу в здании суда, где рассматривалось одно из возбужденных против него дел — об отмывании средств с помощью образовательного фонда Al Qadir Trust, который он возглавляет вместе со своей женой. Арест спровоцировал крупные беспорядки, по данным СМИ, погибли восемь человек, пострадали почти три сотни и задержаны около двух тысяч. 11 мая Верховный суд признал арест незаконным. Вслед за этим экс-премьер обратился в Высокий суд Исламабада с просьбой отпустить его под залог и пообещал явиться по первому требованию. 12 мая его выпустили под залог на две недели, суд также запретил до 17 мая арестовывать Хана по любым новым делам, появившимся после 9 мая.

5 августа 2023 года суд приговорил Имрана Хана к трем годам тюрьмы по делу о подарках. 30 января 2024-го суд назначил ему еще 10 лет по делу о разглашении гостайны. Это обвинение было выдвинуто после того, как на митинге в марте 2022 года он сослался на шифрованный документ от иностранного государства, которое «вступило в сговор с его политическими соперниками», чтобы добиться отстранения его партии от власти. 31 января 2024-го Имран Хан и его жена получили 14-летний срок — снова по делу о подарках: уже после августовского приговора процесс начался снова в связи с новыми открывшимися свидетельствами.

Дональд Трамп, США
4 апреля 2023 года Дональду Трампу предъявили обвинение в подделке деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. Обвинение состоит из 34 пунктов, все относятся к преступлениям класса Е, представляющим низший уровень преступлений в Уголовном кодексе штата Нью-Йорк. Максимальное наказание по ним&nbsp;&mdash; четыре года тюрьмы в каждом случае. Экс-президент свою вину не признал, его адвокат назвал преследование &laquo;политическим&raquo;. Основным пунктом обвинения стал эпизод с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя&nbsp;&mdash; Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниелс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Перевод денег был замаскирован под оплату юридических услуг. Среди других пунктов&nbsp;&mdash; передача денег за молчание бывшему швейцару в Trump Tower, который заявлял, что обладает сведениями о внебрачном ребенке Трампа, а также женщине, сообщившей о сексуальных отношениях с политиком. Выплаты были произведены в разгар президентской кампании 2016 года. 9 мая 2023 года жюри Федерального суда Манхэттена признало Трампа виновным по другому делу&nbsp;&mdash; о сексуальных домогательствах и клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Как следовало из дела, эпизод, в котором обвинялся Трамп, произошел в 1996 году в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Экс-президента обязали выплатить Кэрролл почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях. Трамп назвал решение суда &laquo;полным позором&raquo; и &laquo;продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен&raquo; и через несколько дней подал апелляцию. 9 июня 2023 года были обнародованы обвинения против Трампа в нарушении правил обращения с секретными документами, обвинительное заключение состоит из 37 пунктов. В нем говорится, что Трамп, покидая Белый дом, вывез с собой десятки ящиков, многие из них содержали секретные документы. Все это он хранил в своем поместье Мар-а-Лаго&nbsp;во Флориде, причем в разных его помещениях, включая спальню, туалет и ванную комнату. В документах содержались данные о ядерных программах, обороне, чувствительные рапорты разведки и т.д. В начале августа Трампу предъявили новые обвинения&nbsp;&mdash; по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Ему вменяют сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор для этого. Трамп не признал свою вину. Заседание суда 3 августа продлилось около получаса, Трампа не стали арестовывать на &laquo;минимальных условиях&raquo;: ему в том числе запретили общаться с кем-либо из свидетелей по делу, кроме как через адвоката. В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену, и заявил, что демократ одержал победу из-за фальсификации голосования. 6 января 2021-го сторонники экс-президента ворвались в Капитолий, когда там утверждали итоги голосования. В здании начались столкновения, погибли пять человек. 15 августа стало известно, что Трампу предъявили еще одно обвинение&nbsp;&mdash; в попытке отменить его поражение на выборах в штате Джорджия в 2020 году. Кроме Трампа по этому делу проходят 18 человек, включая бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани
Фото: Seth Wenig / USA TODAY / Reuters

4 апреля 2023 года Дональду Трампу предъявили обвинение в подделке деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. Обвинение состоит из 34 пунктов, все относятся к преступлениям класса Е, представляющим низший уровень преступлений в Уголовном кодексе штата Нью-Йорк. Максимальное наказание по ним — четыре года тюрьмы в каждом случае. Экс-президент свою вину не признал, его адвокат назвал преследование «политическим».

Основным пунктом обвинения стал эпизод с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн еще в 2018 году признал, что заплатил Дэниелс в 2016 году $130 тыс. за молчание о ее романе с Трампом в 2006-м (экс-президент эти отношения отрицал). Перевод денег был замаскирован под оплату юридических услуг. Среди других пунктов — передача денег за молчание бывшему швейцару в Trump Tower, который заявлял, что обладает сведениями о внебрачном ребенке Трампа, а также женщине, сообщившей о сексуальных отношениях с политиком. Выплаты были произведены в разгар президентской кампании 2016 года.

9 мая 2023 года жюри Федерального суда Манхэттена признало Трампа виновным по другому делу — о сексуальных домогательствах и клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Как следовало из дела, эпизод, в котором обвинялся Трамп, произошел в 1996 году в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Экс-президента обязали выплатить Кэрролл почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях. Трамп назвал решение суда «полным позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен» и через несколько дней подал апелляцию.

9 июня 2023 года были обнародованы обвинения против Трампа в нарушении правил обращения с секретными документами, обвинительное заключение состоит из 37 пунктов. В нем говорится, что Трамп, покидая Белый дом, вывез с собой десятки ящиков, многие из них содержали секретные документы. Все это он хранил в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, причем в разных его помещениях, включая спальню, туалет и ванную комнату. В документах содержались данные о ядерных программах, обороне, чувствительные рапорты разведки и т.д.

В начале августа Трампу предъявили новые обвинения — по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Ему вменяют сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор для этого. Трамп не признал свою вину. Заседание суда 3 августа продлилось около получаса, Трампа не стали арестовывать на «минимальных условиях»: ему в том числе запретили общаться с кем-либо из свидетелей по делу, кроме как через адвоката.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену, и заявил, что демократ одержал победу из-за фальсификации голосования. 6 января 2021-го сторонники экс-президента ворвались в Капитолий, когда там утверждали итоги голосования. В здании начались столкновения, погибли пять человек.

15 августа стало известно, что Трампу предъявили еще одно обвинение — в попытке отменить его поражение на выборах в штате Джорджия в 2020 году. Кроме Трампа по этому делу проходят 18 человек, включая бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани

Педро Кастильо, Перу
В начале декабря 2022 года конгресс Перу одобрил предложение о начале процедуры импичмента президенту Педро Кастильо: месяцем ранее в стране проходили массовые демонстрации с требованием его отставки из-за подозрений в коррупции. 7 декабря Кастильо предпринял&nbsp;попытку распустить парламент за несколько часов до заседания, на котором должно было быть принято решение об импичменте, однако депутаты все же его провели и проголосовали&nbsp;за отстранение Кастильо от должности.&nbsp;В этот же день против Кастильо выдвинули&nbsp;обвинения в организации мятежа
Фото: Latin America News Agency / Reuters

В начале декабря 2022 года конгресс Перу одобрил предложение о начале процедуры импичмента президенту Педро Кастильо: месяцем ранее в стране проходили массовые демонстрации с требованием его отставки из-за подозрений в коррупции. 7 декабря Кастильо предпринял попытку распустить парламент за несколько часов до заседания, на котором должно было быть принято решение об импичменте, однако депутаты все же его провели и проголосовали за отстранение Кастильо от должности. В этот же день против Кастильо выдвинули обвинения в организации мятежа

Петр Порошенко, Украина
Петр Порошенко покинул пост президента Украины в 2019 году, проиграв выборы Владимиру Зеленскому. Уголовное дело против него возбудили в декабре 2021 года, ему вменяют финансирование терроризма и госизмену. Следствие считает, что, будучи президентом страны, Порошенко вступил в сговор с&nbsp;Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, создав схему для вывоза угля с Донбасса на подконтрольную Киеву территорию. По этому&nbsp;же делу проходит Виктор Медведчук, глава политсовета украинской партии &laquo;Оппозиционная платформа&nbsp;&mdash; За жизнь&raquo;. Он находился под домашним арестом, однако сбежал из-под него в феврале 2022 года. 12 апреля 2022 года СБУ сообщила о задержании Медведчука в ходе спецоперации, а 22 сентября 2023 года его передали России в ходе обмена военнопленными. На активы и имущество Порошенко был наложен арест. 17 января он вернулся из Варшавы в Киев для участия в заседании суда о мере пресечения. 19 января суд отпустил его под личное обязательство
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Петр Порошенко покинул пост президента Украины в 2019 году, проиграв выборы Владимиру Зеленскому. Уголовное дело против него возбудили в декабре 2021 года, ему вменяют финансирование терроризма и госизмену. Следствие считает, что, будучи президентом страны, Порошенко вступил в сговор с Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, создав схему для вывоза угля с Донбасса на подконтрольную Киеву территорию. По этому же делу проходит Виктор Медведчук, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он находился под домашним арестом, однако сбежал из-под него в феврале 2022 года. 12 апреля 2022 года СБУ сообщила о задержании Медведчука в ходе спецоперации, а 22 сентября 2023 года его передали России в ходе обмена военнопленными.

На активы и имущество Порошенко был наложен арест. 17 января он вернулся из Варшавы в Киев для участия в заседании суда о мере пресечения. 19 января суд отпустил его под личное обязательство

Николя Саркози, Франция
Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Он потратил &euro;42,7 млн&nbsp;&mdash; примерно в два раза больше, чем разрешает закон. Суд счел, что экс-президент&nbsp;знал об&nbsp;ограничениях. Саркози назначили год лишения свободы&nbsp;&mdash; этот срок он может отбывать дома, если будет носить электронный браслет. Это разбирательство известно в прессе как&nbsp;&laquo;Дело Bygmalion&raquo;, по названию&nbsp;пиар-агентства, которое обслуживало избирательную кампанию. Ранее Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. 1 марта 2021 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы, двум из них&nbsp;&mdash; условно. Экс-президент подал апелляцию. В числе обвинений было то, что Саркози пытался в обмен на протекцию получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании со стороны дочери основателя L&#39;Oreal Лилиан Бетанкур. Уликами были перехваченные компрометирующие разговоры между экс-президентом и его адвокатом. В СМИ эта история получила название &laquo;дело о прослушке&raquo;. Претензии по самому делу о нелегальном финансировании были сняты в 2013 году. Саркози и до этого становился фигурантом дела о коррупции: парижская прокуратура начала расследование в 2013 году после заявления французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина о его причастности к финансированию предвыборной кампании Саркози. В разное время о финансировании из Ливии сообщали бывший ливийский министр нефти Шукри Мухаммад Ганем и бывший финансист экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Бехир Салех. Сам Саркози все обвинения отрицает. В 2020 году Такиддин опроверг ранее сделанное заявление и сказал, что&nbsp;финансирования не было
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Он потратил €42,7 млн — примерно в два раза больше, чем разрешает закон. Суд счел, что экс-президент знал об ограничениях. Саркози назначили год лишения свободы — этот срок он может отбывать дома, если будет носить электронный браслет. Это разбирательство известно в прессе как «Дело Bygmalion», по названию пиар-агентства, которое обслуживало избирательную кампанию.

Ранее Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. 1 марта 2021 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы, двум из них — условно. Экс-президент подал апелляцию. В числе обвинений было то, что Саркози пытался в обмен на протекцию получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании со стороны дочери основателя L'Oreal Лилиан Бетанкур. Уликами были перехваченные компрометирующие разговоры между экс-президентом и его адвокатом. В СМИ эта история получила название «дело о прослушке». Претензии по самому делу о нелегальном финансировании были сняты в 2013 году.

Саркози и до этого становился фигурантом дела о коррупции: парижская прокуратура начала расследование в 2013 году после заявления французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина о его причастности к финансированию предвыборной кампании Саркози. В разное время о финансировании из Ливии сообщали бывший ливийский министр нефти Шукри Мухаммад Ганем и бывший финансист экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Бехир Салех. Сам Саркози все обвинения отрицает. В 2020 году Такиддин опроверг ранее сделанное заявление и сказал, что финансирования не было

Николас Мадуро, Венесуэла
В марте 2020 года США пообещали награду в $15 млн за информацию, которая может помочь аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон считает его и других высокопоставленных чиновников южноамериканской страны причастными к торговле наркотиками. В 2016 году в США были признаны виновными в торговле наркотиками (по версии следствия, в Соединенные Штаты была поставлена партия кокаина в размере около 800 кг)&nbsp;два племянника жены Мадуро. Их приговорили к 18 годам тюрьмы
Фото: Carolina Cabral / Getty Images

В марте 2020 года США пообещали награду в $15 млн за информацию, которая может помочь аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон считает его и других высокопоставленных чиновников южноамериканской страны причастными к торговле наркотиками.

В 2016 году в США были признаны виновными в торговле наркотиками (по версии следствия, в Соединенные Штаты была поставлена партия кокаина в размере около 800 кг) два племянника жены Мадуро. Их приговорили к 18 годам тюрьмы

Роберт Кочарян, Армения
Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занимавшего пост главы государства в 1998&ndash;2008 годах, обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну грозит до 15 лет тюрьмы. Сам он считал свое преследование личной расправой и не признал вину. В 2021 году Конституционный суд Армении признал ст. 300.1 УК страны, по которой обвинялся Кочарян, неконституционной, и с экс-президента сняли&nbsp;обвинения в этой части. Помимо этого,&nbsp;Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, процесс по второму делу еще не завершен
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занимавшего пост главы государства в 1998–2008 годах, обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну грозит до 15 лет тюрьмы. Сам он считал свое преследование личной расправой и не признал вину. В 2021 году Конституционный суд Армении признал ст. 300.1 УК страны, по которой обвинялся Кочарян, неконституционной, и с экс-президента сняли обвинения в этой части. Помимо этого, Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, процесс по второму делу еще не завершен

Мухаммед Мурси, Египет
В 2013 году в Египте начались выступления против политики президента Мурси. Протестующие обвиняли его в неисполнении предвыборных обещаний и несоблюдении демократических свобод. 3 июня 2013 года Мухаммед Мурси был отстранен военными от власти и на следующий день арестован. В 2015 году Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца &laquo;Аль-Иттихадия&raquo; в 2012 году. Тогда&nbsp;же ему был вынесен смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров &laquo;Братьев-мусульман&raquo; (религиозно-политическая организация, признана в России террористической.&nbsp;&mdash; РБК) в 2011 году. В июне 2016 года он был осужден на пожизненное заключение за шпионаж в пользу иностранных государств и терроризм. В ноябре этого&nbsp;же года кассационный суд отменил приговоры по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы и назначил новое разбирательство. 17 июня 2019 года Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В 2013 году в Египте начались выступления против политики президента Мурси. Протестующие обвиняли его в неисполнении предвыборных обещаний и несоблюдении демократических свобод. 3 июня 2013 года Мухаммед Мурси был отстранен военными от власти и на следующий день арестован.

В 2015 году Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца «Аль-Иттихадия» в 2012 году. Тогда же ему был вынесен смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров «Братьев-мусульман» (религиозно-политическая организация, признана в России террористической. — РБК) в 2011 году.

В июне 2016 года он был осужден на пожизненное заключение за шпионаж в пользу иностранных государств и терроризм. В ноябре этого же года кассационный суд отменил приговоры по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы и назначил новое разбирательство. 17 июня 2019 года Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже

Пак Кын Хе, Южная Корея
В апреле 2018 года к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, разглашении гостайны и злоупотреблении властью заочно была приговорена экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Кроме того, ей был назначен штраф в&nbsp;$17,5 млн. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с ней, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte. В 2016 году Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а спустя полгода предъявлено обвинение.&nbsp;В 2021 году Пак Кын Хе была помилована, она вышла из тюрьмы на 18 лет раньше срока
Фото: Jung Yeon-Je / Reuters

В апреле 2018 года к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, разглашении гостайны и злоупотреблении властью заочно была приговорена экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Кроме того, ей был назначен штраф в $17,5 млн. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с ней, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte. В 2016 году Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а спустя полгода предъявлено обвинение. В 2021 году Пак Кын Хе была помилована, она вышла из тюрьмы на 18 лет раньше срока

Отто Перес Молина, Гватемала
Лидер консерваторов и бывший бригадный генерал,&nbsp;Отто Перес Молина возглавил Гватемалу в январе 2012 года. Уже три года спустя прокуратура обвинила президента и работников его администрации в создании коррупционной схемы, которая позволяла незаконно наживаться на торговых пошлинах. Таможенные власти с ведома президента занижали или отменяли таможенные сборы, получая взятки от импортеров. За год работы этой схемы в страну попало 1,5 тыс. контейнеров с контрабандой, а Перес и его окружение получили на руки около $3,69 млн. В сентябре 2015 года сенат Гватемалы единодушно лишил Переса Молину иммунитета от уголовных преследований, а на следующий день президент был арестован и помещен под арест. В декабре 2022 года был приговорен&nbsp;к 16 годам лишения свободы
Фото: Reuters/Pixstream

Лидер консерваторов и бывший бригадный генерал, Отто Перес Молина возглавил Гватемалу в январе 2012 года. Уже три года спустя прокуратура обвинила президента и работников его администрации в создании коррупционной схемы, которая позволяла незаконно наживаться на торговых пошлинах. Таможенные власти с ведома президента занижали или отменяли таможенные сборы, получая взятки от импортеров. За год работы этой схемы в страну попало 1,5 тыс. контейнеров с контрабандой, а Перес и его окружение получили на руки около $3,69 млн. В сентябре 2015 года сенат Гватемалы единодушно лишил Переса Молину иммунитета от уголовных преследований, а на следующий день президент был арестован и помещен под арест. В декабре 2022 года был приговорен к 16 годам лишения свободы

Эхуд Ольмерт, Израиль
За три года во власти (с 2006 по 2009 год) премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт минимум пять раз вызывал интерес у прокуратуры. Следователи проверяли его участие в приватизации банков, в покупке квартиры по якобы заниженной цене, в финансовой помощи правительства бывшим коллегам премьера по адвокатскому бюро. Наконец, весной 2014 года Ольмерт был приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу за взятки от компаний-застройщиков в бытность политика мэром Иерусалима. Позднее срок заключения был сокращен до полутора лет. В 2017 году досрочно вышел на свободу&nbsp;&mdash; совет по УДО согласился сократить его срок
Фото: Reuters/Pixstream

За три года во власти (с 2006 по 2009 год) премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт минимум пять раз вызывал интерес у прокуратуры. Следователи проверяли его участие в приватизации банков, в покупке квартиры по якобы заниженной цене, в финансовой помощи правительства бывшим коллегам премьера по адвокатскому бюро. Наконец, весной 2014 года Ольмерт был приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу за взятки от компаний-застройщиков в бытность политика мэром Иерусалима. Позднее срок заключения был сокращен до полутора лет. В 2017 году досрочно вышел на свободу — совет по УДО согласился сократить его срок

Сильвио Берлускони, Италия
Четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони&nbsp;за свою политическую карьеру неоднократно обвинялся в нарушении закона: начиная от связей с мафией и заканчивая использованием услуг несовершеннолетних проституток. Осенью 2012 года он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в размере &euro;62 млн и приговорен к четырем годам лишения свободы. Позже наказание было изменено на один год домашнего ареста
Фото: AP

Четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони за свою политическую карьеру неоднократно обвинялся в нарушении закона: начиная от связей с мафией и заканчивая использованием услуг несовершеннолетних проституток. Осенью 2012 года он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в размере €62 млн и приговорен к четырем годам лишения свободы. Позже наказание было изменено на один год домашнего ареста

Жак Ширак, Франция
В декабре 2011 года парижский суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа
Фото: Charles Platiau / Reuters

В декабре 2011 года парижский суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа

Хосни Мубарак, Египет
В 2011 году Генеральная прокуратура Египта выдвинула экс-президенту Мубараку обвинение в причастности к разгону и гибели демонстрантов в дни &laquo;Революции 25 января&raquo; (2011 год, тогда погибли 239 человек, 1588 были ранены). 2 июня 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению, но позднее это решение было отменено, а обвинения сняты. Кроме того, Мубараку предъявили обвинение в присвоении 125 млн египетских фунтов ($14 млн). В 2015 году он был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу. Экс-президент вышел на свободу 13 мая 2015 года, так как в счет срока была засчитано время, проведенное им в тюрьме с момента ареста. Мубарак умер в 2020 году после продолжительной болезни
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В 2011 году Генеральная прокуратура Египта выдвинула экс-президенту Мубараку обвинение в причастности к разгону и гибели демонстрантов в дни «Революции 25 января» (2011 год, тогда погибли 239 человек, 1588 были ранены). 2 июня 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению, но позднее это решение было отменено, а обвинения сняты.

Кроме того, Мубараку предъявили обвинение в присвоении 125 млн египетских фунтов ($14 млн). В 2015 году он был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу. Экс-президент вышел на свободу 13 мая 2015 года, так как в счет срока была засчитано время, проведенное им в тюрьме с момента ареста.

Мубарак умер в 2020 году после продолжительной болезни

Альберто Фухимори, Перу
Перуанский диктатор японского происхождения, Фухимори возглавлял Перу с 1990 года. Вскоре после его победы на выборах в 2000 году в прессе появился компромат на одного из его соратников, одиозного главу спецслужб Владимиро Монтесиноса. Он записывал на видео все переговоры о взятках, шантажируя этим политиков и бизнесменов, но не учел личный фактор &mdash; прессе одну из пленок передала отвергнутая им любовница. Под давлением оппозиции Фухимори назначил независимого прокурора для расследования этого дела, чем и подставился &mdash; расследование почти сразу&nbsp;же вывело на главу государства. Фухимори, опасаясь импичмента, был вынужден бежать в Токио. Новые власти продолжили расследование действий бывшего президента, и в 2005 году прокуратура Перу заявила, что Фухимори незаконно завладел около $2 млрд в период своего президентства. Полгода спустя он был арестован в Чили по просьбе перуанского правительства. В 2009 году суд приговорил Фухимори в общей сложности к 25 годам тюрьмы за взяточничество, злоупотребление положением и нарушение прав человека
Фото: Reuters/Pixstream

Перуанский диктатор японского происхождения, Фухимори возглавлял Перу с 1990 года. Вскоре после его победы на выборах в 2000 году в прессе появился компромат на одного из его соратников, одиозного главу спецслужб Владимиро Монтесиноса. Он записывал на видео все переговоры о взятках, шантажируя этим политиков и бизнесменов, но не учел личный фактор — прессе одну из пленок передала отвергнутая им любовница. Под давлением оппозиции Фухимори назначил независимого прокурора для расследования этого дела, чем и подставился — расследование почти сразу же вывело на главу государства. Фухимори, опасаясь импичмента, был вынужден бежать в Токио.

Новые власти продолжили расследование действий бывшего президента, и в 2005 году прокуратура Перу заявила, что Фухимори незаконно завладел около $2 млрд в период своего президентства. Полгода спустя он был арестован в Чили по просьбе перуанского правительства. В 2009 году суд приговорил Фухимори в общей сложности к 25 годам тюрьмы за взяточничество, злоупотребление положением и нарушение прав человека

Джозеф Эстрада, Филиппины
Бывший киноактер и лидер популистского движения, Эстрада возглавлял Филиппины менее трех лет: с лета 1998 по начало 2001 года. Осенью 2000 года ряд близких президенту чиновников объявили, что Эстрада требовал от них многомиллионных выплат за крышевание нелегальных азартных игр. Парламент запустил процесс импичмента, и Эстрада добровольно ушел в отставку. Через несколько месяцев новые власти организовали специальный трибунал, на котором Эстрада был признан виновным в хищениях и приговорен к пожизненному заключению, но в 2007 году был помилован. В 2013 году он вернулся в политику и был избран мэром Манилы, эту должность&nbsp;занимал до 2019 года. В 2004 году Transparency International оценивала объем хищений Эстрады в $78&ndash;80 млн
Фото: Noel Celis / AP

Бывший киноактер и лидер популистского движения, Эстрада возглавлял Филиппины менее трех лет: с лета 1998 по начало 2001 года. Осенью 2000 года ряд близких президенту чиновников объявили, что Эстрада требовал от них многомиллионных выплат за крышевание нелегальных азартных игр. Парламент запустил процесс импичмента, и Эстрада добровольно ушел в отставку. Через несколько месяцев новые власти организовали специальный трибунал, на котором Эстрада был признан виновным в хищениях и приговорен к пожизненному заключению, но в 2007 году был помилован. В 2013 году он вернулся в политику и был избран мэром Манилы, эту должность занимал до 2019 года. В 2004 году Transparency International оценивала объем хищений Эстрады в $78–80 млн

Павел Лазаренко, Украина
Украинский политик и бывший премьер-министр, Лазаренко в 1999 году покинул страну, опасаясь судебного преследования по подозрению в коррупции, мошенничестве и растрате средств. Однако власти США, куда эмигрировал Лазаренко, предъявили ему обвинения в отмывании денег. В 2006 году калифорнийский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Позднее срок был сокращен, и Лазаренко вышел на свободу в 2012 году. По данным ООН, общая сумма ущерба составила $200 млн, но американский суд смог доказать лишь отдельные случаи отмывания денег
Фото: AP

Украинский политик и бывший премьер-министр, Лазаренко в 1999 году покинул страну, опасаясь судебного преследования по подозрению в коррупции, мошенничестве и растрате средств. Однако власти США, куда эмигрировал Лазаренко, предъявили ему обвинения в отмывании денег. В 2006 году калифорнийский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Позднее срок был сокращен, и Лазаренко вышел на свободу в 2012 году. По данным ООН, общая сумма ущерба составила $200 млн, но американский суд смог доказать лишь отдельные случаи отмывания денег

Саддам Хусейн, Ирак
В марте 2003 года США начали военное вторжение в Ирак, президентом которого с 1979 года был Саддам Хусейн. Официальным поводом к вторжению стало неподтвержденное впоследствии наличие у Ирака оружия массового поражения. 5 ноября 2006 года иракский суд приговорил Саддама Хусейна к смертной казни по обвинению убийстве 148 шиитов в деревне Эд-Дуджейль в 1982 году. 30 декабря 2006 года приговор был приведен в исполнение
Фото: Faleh Kheiber / Reuters

В марте 2003 года США начали военное вторжение в Ирак, президентом которого с 1979 года был Саддам Хусейн. Официальным поводом к вторжению стало неподтвержденное впоследствии наличие у Ирака оружия массового поражения. 5 ноября 2006 года иракский суд приговорил Саддама Хусейна к смертной казни по обвинению убийстве 148 шиитов в деревне Эд-Дуджейль в 1982 году. 30 декабря 2006 года приговор был приведен в исполнение

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