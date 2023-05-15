Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему

Имран Хан, Пакистан

В апреле 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Его обвинили в неспособности улучшить экономическую ситуацию и в коррупции. В том же году Избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности на пять лет.

В августе 2022 года полиция предъявила ему обвинения по закону о терроризме, усмотрев в его заявлениях угрозу в адрес властей. Незадолго до этого Хан обвинил спецслужбы в пытках своего соратника и пригрозил: «Готовьтесь, так как мы будем принимать меры против вас».

В марте 2023 года Имрана Хана пытались задержать по делу о продаже дорогих подарков, которые он получил во время нахождения на посту главы правительства от глав других стран. У резиденции экс-премьера произошли столкновения полиции с его сторонниками. Немногим позже суд отменил ордер на арест Хана. Тогда же против экс-премьера и его помощников завели дела о терроризме и препятствовании работе полиции.

9 мая его взяли под стражу в здании суда, где рассматривалось одно из возбужденных против него дел — об отмывании средств с помощью образовательного фонда Al Qadir Trust, который он возглавляет вместе со своей женой. Арест спровоцировал крупные беспорядки, по данным СМИ, погибли восемь человек, пострадали почти три сотни и задержаны около двух тысяч. 11 мая Верховный суд признал арест незаконным. Вслед за этим экс-премьер обратился в Высокий суд Исламабада с просьбой отпустить его под залог и пообещал явиться по первому требованию. 12 мая его выпустили под залог на две недели, суд также запретил до 17 мая арестовывать Хана по любым новым делам, появившимся после 9 мая