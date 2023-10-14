Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж
Горящие автомобили в городе Ашкелон на юго-западе Израиля после обстрелов из сектора Газа. 7 октября
Палестинское исламистское движение ХАМАС начало операцию «Буря Аль-Аксы» против Израиля, назвав ее ответом на «преступления оккупации». Нападение сопровождалось массированными ракетными ударами, в том числе по Тель-Авиву, и вторжением боевиков в населенные пункты на юге Израиля.
Палестинцы прорывают ограждение на границе Израиля и сектора Газа после вторжения боевиков ХАМАС на юг Израиля. 7 октября
В течение нескольких часов после начала нападения жители Израиля сообщали, что боевики свободно передвигаются по населенным пунктам, а армии страны там нет. Власти Израиля признали, что боевики ХАМАС захватили до 150 заложников. Армия обороны Израиля официально известила семьи 50 израильтян, что их родственники стали заложниками группировки. Среди заложников есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне — известно о двух погибших гражданах России. ХАМАС контактирует с Москвой по вопросу пленных с гражданством России.
Мотоцикл и автомобиль, которыми пользовались боевики ХАМАС для проникновения в кибуц Беэри, расположенный примерно в 5 км от границы с сектором Газа. 11 октября
Представители поисково-спасательной организации Zaka обнаружили не менее 100 тел в кибуце и сообщили, что он полностью разрушен.
8 октября власти Израиля заявили, что в течение суток эвакуируют всех жителей близ границы с сектором Газа.
Разбор завалов в поисках пострадавших от израильских ударов по городу Рафах в секторе Газа. 9 октября
После вторжения боевиков Израиль объявил ХАМАС войну, ввел режим чрезвычайного положения и призвал около 300 тыс. резервистов. Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи». По палестинской территории наносят авиаудары.
После израильских ударов по городу Газа. 11 октября
10 октября министр обороны Йоав Галант сообщил, что армия начинает полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней». Также он отдал приказ осуществить полную блокаду сектора: туда не будут поступать вода, электричество и топливо.
Вид со спутника на разрушенные жилые дома в секторе Газа. 10 октября
ХАМАС пригрозил казнить заложников, если Израиль продолжит удары. 13 октября военное крыло палестинской группировки «Бригады аль-Кассама» заявило о гибели 13 заложников в результате авиаударов по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не ведет переговоров с ХАМАС и намерен полностью уничтожить движение.
Сотрудники сил безопасности ищут документы и личные вещи на месте музыкального фестиваля Nature Party, кибуц Реим. 12 октября
Израильская сторона заявляла об обнаружении около 260 тел на месте рейва, который проходил близ границы с сектором Газа, в кибуце Реим. Часть присутствовавших на фестивале были взяты ХАМАС в заложники.
Участок травы на месте, где проходил фестиваль в кибуце Реим. 12 октября
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился создать координационный центр для поиска пропавших без вести израильтян. Там семьи могут предоставить информацию о пропавших, их фотографии, предметы, из которых можно извлечь образец ДНК.
Ракеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля. 7 октября
В течение недели ХАМАС продолжал обстреливать территорию Израиля. Утром 12 октября под обстрел попал город Сдерот на юге страны, пострадали четыре человека, двое из них получили тяжелые ранения. 13 октября группировка выпустила 150 ракет по израильскому городу Ашкелон, целью стал и аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Митинг в знак солидарности с палестинцами в деревне Кфар-Кила в южном Ливане недалеко от границы с Израилем. 8 октября
С момента начала войны обстановка обострилась и на границе Израиля и Ливана: из-за опасений эскалации конфликта с «Хезболлой» жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться. Ливанская группировка «Хезболла» была создана в 1982 году для борьбы с израильским военным присутствием в Южном Ливане и выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
8 октября «Хезболла» обстреляла территорию Израиля из минометов, ЦАХАЛ ответила артиллерийским огнем. На следующий день боевики выпустили 12 ракет, 11 октября обстрел повторился.
Израильский солдат держит спасенную собаку у бомбоубежища в кибуце Кфар-Аза в 2 км от сектора Газа. 10 октября
Главный раввинат Израиля ради спасения жизней иудеев разрешил в шаббат носить оружие, эксгумировать и опознавать тела погибших, а также пользоваться телефоном и радио.
Израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, вид из города Ашкелон. 9 октября
Палестинцы у тел жертв авиаударов со стороны Израиля около морга больницы Аль-Шифа в городе Газа. 12 октября
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться из города за 24 часа утром 13 октября. Армия обороны Израиля пояснила, что боевики «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями Газы», используя гражданских в качестве живого щита. Движение ХАМАС призвало жителей Газы игнорировать требование эвакуироваться.
Офис генсека ООН раскритиковал позицию Израиля, там не нашли возможности провести перемещение 1,1 млн человек за 24 часа «без разрушительных гуманитарных последствий». По данным ООН, более 423 тыс. жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома.
Люди в Ашкелоне на юге Израиля лежат на земле, услышав звук воздушной тревоги. 10 октября
Израильтяне в больнице в Тель-Авиве сдают кровь. 7 октября
Столкновения протестующих с полицией на митинге в поддержку Палестины в Париже. 12 октября
11 октября во Франции был введен запрет на проведение акций в поддержку Палестины. Глава французского МВД Жеральд Дарманен приказал запретить «пропалестинские демонстрации, поскольку они могут вызвать нарушения общественного порядка». Для разгона участников митинга в поддержку Палестины 12 октября полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Близкие оплакивают смерть пары, которая была убита ХАМАС на музыкальном фестивале у границы сектора Газа. 12 октября
Табличка с надписью на иврите «Нет больше слов» возле свечей, зажженных в память о погибших мирных жителях и солдатах, Тель-Авив. 12 октября
7 октября ХАМАС заявил о начале атаки на Израиль: боевики провели массированные ракетные обстрелы юга страны и вторглись в израильские населенные пункты, захватив в заложники мирных жителей. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи» и наносит удары по сектору Газа. На всей территории введен режим ЧС. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что армия «превратит в руины» все места, где находятся бойцы палестинской группировки. Страна также объявила блокаду сектора Газа: туда прекращены поставки электроэнергии, топлива, воды и продовольствия.
Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство, куда вошли Нетаньяху, глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц и министр обороны Йоав Галант.
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