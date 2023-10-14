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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Спустя неделю после обострения конфликта в Израиле погибли более 1,3 тыс. человек, в секторе Газа — 1,9 тыс. Стороны продолжают ежедневные обстрелы. Как развивались боевые действия — в фоторепортаже РБК
Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж

7 октября ХАМАС заявил о начале атаки на Израиль: боевики провели массированные ракетные обстрелы юга страны и вторглись в израильские населенные пункты, захватив в заложники мирных жителей. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи» и наносит удары по сектору Газа. На всей территории введен режим ЧС. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что армия «превратит в руины» все места, где находятся бойцы палестинской группировки. Страна также объявила блокаду сектора Газа: туда прекращены поставки электроэнергии, топлива, воды и продовольствия.

Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство, куда вошли Нетаньяху, глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц и министр обороны Йоав Галант.
 

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Сергей Зимин Сергей Зимин
мультимедиа Израиль палестино-израильский конфликт ХАМАС сектор Газа
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