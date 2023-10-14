Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж

Мотоцикл и автомобиль, которыми пользовались боевики ХАМАС для проникновения в кибуц Беэри, расположенный примерно в 5 км от границы с сектором Газа. 11 октября

Представители поисково-спасательной организации Zaka обнаружили не менее 100 тел в кибуце и сообщили, что он полностью разрушен.

8 октября власти Израиля заявили, что в течение суток эвакуируют всех жителей близ границы с сектором Газа.