Израиль призвал палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа

Сектор Газа после бомбежек (Фото: Naaman Omar / IMAGO / apaimages / ТАСС)

Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из северных районов сектора Газа в течении 24 часов. Об этом сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

«Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое переселение имело место без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркнул Дюжаррик в своем заявлении.

Он отметил, что требовании Израиля распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на объектах ООН. Дюжаррик призвал Тель-Авив отменить приказ, чтобы избежать «превращения трагедии, в катастрофическую ситуацию».

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