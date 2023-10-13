Израиль призвал палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа
Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из северных районов сектора Газа в течении 24 часов. Об этом сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик.
«Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое переселение имело место без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркнул Дюжаррик в своем заявлении.
Он отметил, что требовании Израиля распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на объектах ООН. Дюжаррик призвал Тель-Авив отменить приказ, чтобы избежать «превращения трагедии, в катастрофическую ситуацию».
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