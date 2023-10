«Исламский джихад» заявил об удерживании более 30 израильских заложников

Группировка заявила, что похищенных вернут только в обмен на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах. По данным израильских властей, еще около 100 человек в заложниках держит ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военизированная исламская группировка «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России) удерживает в секторе Газа более 30 израильских заложников.Об этом заявил лидер группировки Зияд ан-Нахала, передает Haaretz.

По словам ан-Нахалы, это военные и гражданские лица. Он заявил, что похищенных вернут только в обмен на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

«Исламский джихад» накануне заявил, что присоединяется к палестинскому исламистскому движению ХАМАС, объявившему о начале военной операции против Израиля.

ХАМАС утром 7 октября начал массированный ракетный обстрел Израиля; боевики проникли в приграничные районы страны, на ее территории начались ожесточенные бои. Палестинское движение в том числе напало на участников музыкального фестиваля на юге страны; по состоянию на вечер 8 октября спасатели обнаружили там 260 тел погибших. ХАМАС также захватил заложников — по данным властей Израиля, боевики удерживают не менее 100 человек. Среди них есть граждане других стран, в том числе США и Германии.

ХАМАС подтвердил сведения о захвате 100 заложников; среди них, по утверждению группировки, есть высокопоставленные военные.

По данным The Wall Street Journal, Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах для освобождения пленных, но успеха представители Каира не добились. При этом израильские чиновники в разговоре с The Times of Israel заявили, что не проводят каких-либо переговоров.

Израиль в ответ на действия палестинских группировок объявил об операции «Железные мечи» и начал обстреливать позиции ХАМАС в Газе. Армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила утром 8 октября об уничтожении около 400 боевиков ХАМАС, десятки были арестованы. Страна официально объявила о переходе в состояние войны.

По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс., сотни пропали без вести; с палестинской — более 400 жертв и 2,3 тыс. пострадавших.