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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль решил за сутки эвакуировать живущих у границы с сектором Газа

ЦАХАЛ: Израиль решил за сутки эвакуировать живущих у границы с сектором Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль планирует эвакуировать всех жителей городов близ границы с сектором Газа в течение 24 часов, сообщили в ЦАХАЛе. Нетаньяху ранее объявил о начале наступления на сектор Газа, призвав жителей покинуть регион
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Власти Израиля в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, боевые действия в настоящее время продолжаются в городе Кфар-Аза на юге Израиля, который находится примерно в 5 км от границы с сектором Газа. Хагари отметил, что за последние двое суток ЦАХАЛ уничтожила около 400 боевиков ХАМАС, еще десятки были взяты в плен.

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7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль и объявило о начале военной операции «Потоп Аль-Аксы». Параллельно с ракетными обстрелами десятки боевиков ХАМАС на грузовиках, мотоциклах и парапланах проникли на территорию Израиля. Они захватили полицейскую станцию в городе Сдерот на юге страны, взяли в заложники израильских военных и жителей приграничных поселений, переправляя их в сектор Газа.

Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи» и стала наносить удары по целям ХАМАС. Этой ночью израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части сил ХАМАС, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал «наступательный этап», который «будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты», говорил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать. ЦАХАЛ объявила район сектора Газа закрытой военной зоной. Минобороны ввело «особое положение» по всей стране.

The Times of Israel со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны пишет, что в результате эскалации конфликта погибли 232 человека, пострадали более 1,8 тыс. В секторе Газа погибли 256 палестинцев, еще 1,7 тыс. получили ранения. ЦАХАЛ сообщала о гибели 26 военных с начала операции, включая полковника, подполковника и майора.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
эвакуация сектор Газа Израиль ХАМАС
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