Израиль решил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа
Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил немедленно прекратить подачу воды в сектор Газа. Об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter).
«Я приказал немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в Газу», – сообщил он, отметив, что вчера была прекращена подача электричества и поставки топлива.
О решении Израиля устроить полную блокаду Газы на фоне нападения со стороны палестинского движения ХАМАС ранее заявил министр обороны страны Йоав Галант. «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива — все будет закрыто», – заявил он.
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