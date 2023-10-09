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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль решил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Кац поручил немедленно перекрыть подачу воды в Газу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил немедленно прекратить подачу воды в сектор Газа. Об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter).

«Я приказал немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в Газу», – сообщил он, отметив, что вчера была прекращена подача электричества и поставки топлива. 

О решении Израиля устроить полную блокаду Газы на фоне нападения со стороны палестинского движения ХАМАС ранее заявил министр обороны страны Йоав Галант. «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива — все будет закрыто», – заявил он.

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Теги
Израиль сектор Газа вода Блокада ХАМАС
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