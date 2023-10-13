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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС выступил против эвакуации мирных жителей Газы

ХАМАС призвал жителей севера сектора Газа не уезжать после просьбы Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль призвал жителей севера сектора Газа за 24 часа переместиться на юг для их же безопасности. ХАМАС в ответ счел «смерть в своих домах» лучшим вариантом, чем изгнание. Улицы севера Газы опустели
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Жителям северной части сектора Газа не следует покидать свои дома после призыва Израиля эвакуироваться на юг, это попытка «посеять смятение среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта», заявила палестинская группировка ХАМАС, передает CNN.

«У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах. Мы не собираемся уходить. Мы не готовы снова повторить Накбу», — сказал глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

Накба (с арабского «катастрофа») — массовое изгнание не менее полумиллиона палестинских арабов после Арабо-израильской войны и Шестидневной войны в 1948 году.

По утверждению ХАМАС, сотрудники «международных учреждений» не покинули северную часть региона. Однако Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) отчиталось о передислокации на юг сектора Газа.

Al Jazeera сообщает, что улицы на севере сектора Газа опустели, на улицах ездили только машины скорой помощи. Местные жители рассказали телеканалу, что из-за перебоев с доступом в интернет и разрушения телефонных сетей население не может получить полную информацию и большинство жителей до сих пор не в курсе уведомления армии Израиля о необходимости эвакуации.

На юге сектора Газа сложилась тяжелая ситуация с размещением беженцев на юге сектора Газа, пишет Al Jazeera: находящиеся под ведением ООН школы переполнены, свободных убежищ и транспорта для эвакуации туда не осталось.

Предупреждение Израиля о необходимости эвакуироваться появилось утром 13 октября. ЦАХАЛ пояснил, что боевики «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями Газы», используя гражданских в качестве «живого щита». Армия пообещала приложить все усилия, чтобы не допустить вреда мирному населению.

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Офис генсека ООН раскритиковал позицию Израиля, там не увидели возможности провести перемещение 1,1 млн человек за требуемые 24 часа «без разрушительных гуманитарных последствий». По данным ООН, более 423 тыс. жителей Газы уже были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации.

Палестинский Красный полумесяц призвал мировое сообщество немедленно вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы, «которая разворачивается прямо сейчас»: «У нас нет средств для эвакуации больных и раненых в наши больницы, а также пожилых людей и инвалидов. Во всем секторе Газа нет безопасных зон».

ВОЗ указал на сложность перемещения на юг тяжелобольных людей, для которых это равносильно «смертному приговору».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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