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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Израиле спустя пять дней войны создали чрезвычайное правительство

Нетаньяху договорился с оппозицией о создании чрезвычайного правительства
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц в ночь на среду договорились о создании «кабинета военного управления» из трех членов
Сдерот, Израиль
Сдерот, Израиль (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц через пять дней после начала войны с ХАМАС приняли окончательное решение о формировании чрезвычайного правительства, сообщает портал Ynet.

Нетаньяху и Ганц встречались в среду около трех часов утра, они договорились о создании «кабинета военного управления», в который войдут всего три человека: сами Нетаньяху и Ганц, а также министр обороны Йоав Галант. Член «Государственного лагеря» и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер будут наблюдателями.

Депутаты кнессета Гидеон Саар, Хили Трупер и Ифат Шаша-Битон войдут в «кабинет политической безопасности» и станут в нем министрами без портфеля.

Ynet отмечает, что никаких переговоров о вхождении в чрезвычайное правительство с лидером оппозиции в кнессете, главой партии «Еш атид» Яиром Лапидом и лидером партии «Исраэль Бейтейну» Авигдором Либерманом не велось.

Нетаньяху предложил сформировать правительство национального единства после нападения на Израиль палестинской группировки ХАМАС, которое произошло 7 октября. Премьер призывал оппозицию сделать это «без каких-либо предварительных условий». Партия Нетаньяху «Ликуд» (она является крупнейшей партией в нынешнем коалиционном правительстве) пояснила, что чрезвычайное правительство должно быть создано по аналогии с тем, которое было сформировано при премьере Леви Эшколе перед Шестидневной войной 1967 года, когда к его кабинету присоединился тогдашний лидер оппозиции Менахем Бегин.

7 октября ХАМАС начал ракетные атаки на Израиль, его отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, было объявлено о его полной блокаде. 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны с ХАМАС. Нетаньяху заявил, что военные «превратят в руины» все места, где находится палестинская группировка.

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Накануне глава Минобороны страны объявил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в свою очередь предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за бомбежек и блокады сектора Газа.

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Теги
Елена Чернышова
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС правительство
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