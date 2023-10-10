Посол Викторов: второй россиянин погиб в Израиле из-за войны с ХАМАС

В Израиле погиб второй россиянин из-за войны с ХАМАС

Два гражданина России погибли из-за эскалации в Израиле. Россияне есть и среди заложников, уведенных в сектор Газа. Израильская сторона сообщала о 900, палестинская — о 704 погибших

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

В Израиле погиб второй россиянин из-за войны с палестинской группировкой ХАМАС, сообщил посол России Анатолий Викторов в эфире «Первого канала».

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — сказал посол.

Викторов отказался раскрыть личности погибших, так как посольство пока не связалось с их семьями и «не знает всех обстоятельств».

О первом погибшем гражданине России посольство сообщило 9 октября. Четверо россиян на тот момент числились пропавшими без вести. Россияне есть и среди взятых боевиками в заложники, ХАМАС контактирует с Москвой по этому вопросу.

По последним данным, с израильской стороны от атак боевиков ХАМАС погибли 900 человек, ранены 2,5 тыс.; с палестинской — из-за действий израильской армии — 704 погибших, 3,9 тыс. раненых.

Боевики ХАМАС взяли в заложники от 100 до 150 человек, это «невиданное количество», заявляла израильская миссия при ООН. Но их положение «не помешает нам делать то, что нам нужно сделать, чтобы обеспечить будущее Израиля», предупредила посол Израиля Гилад Эрдан.

Израильская армия перестанет предупреждать об ударах по объектам в секторе Газа сообщениями или маломощными зарядами (практика «стука по крыше») и будет наносить удары по ним, даже если там потенциально могут находиться заложники, выяснила The Times of Israel. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ответные боевые действия борьбой за существование.

ХАМАС пригрозил казнить под одному заложнику в случае «ударов без предупреждения» и заверил в готовности к переговорам. Израиль отвергает возможность диалога.