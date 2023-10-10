Семьям 50 израильтян официально сообщили о захвате их родных в заложники

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально известила семьи 50 израильтян, что их родственники удерживаются боевиками ХАМАС в качестве заложников в секторе Газа, сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«Военные все еще проверяют информацию о заложниках и впоследствии свяжутся с другими семьями», — пообещал представитель ЦАХАЛ.

ХАМАС и военизированная группировка «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России) ранее заявили, что удерживают по меньшей мере 130 израильских заложников, захваченных во время нападения на южные районы страны 7 октября.

ЦАХАЛ подтвердила, что боевики взяли в заложники граждан Израиля и удерживают в подконтрольном ХАМАС секторе Газа. Однако точное число захваченных официальные власти Израиля не называли.

9 октября ХАМАС заявил о гибели израильских заложников в результате ракетных атак.

Боевики также пригрозили казнить оставшихся заложников и транслировать казни в прямом эфире, если Израиль продолжит наносить удары по сектору Газа. В ответ на каждый «удар без предупреждения» ХАМАС будет казнить одного израильского заложника, пообещали лидеры боевиков.