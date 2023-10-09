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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС заявил, что начнет казнить заложников, если Израиль продолжит удары

ХАМАС заявил, что начнет казнить заложников, если бомбардировки Газы продолжатся
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ наносит масштабные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на начатую 7 октября военную операцию. Боевики предупредили, что начнут убивать заложников и транслировать казни, если удары продолжатся
Фото: Ahmed Zakot / Global Look Press
Фото: Ahmed Zakot / Global Look Press

В ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля ХАМАС будет казнить одного израильского заложника. Об этом заявил официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда, передает Sky News Arabya.

«Любой удар по невинным мирным жителям без предупреждения будет с сожалением встречен казнью одного из заложников, находящихся в нашем плену, и мы будем вынуждены транслировать эту казнь», — сказал Убейда.

По его словам, до сих пор ХАМАС действовал в соответствии с «исламскими инструкциями», обеспечивая безопасность израильских заложников, но теперь боевики решили ответить на обстрелы сектора Газа.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что за последние три дня более 100 человек были взяты в плен боевиками ХАМАС.

Как отмечает The Times of Israel, решение ХАМАС последовало за отказом израильских властей от «предупреждающих ударов» по крышам зданий, главная цель которых — предупредить мирных жителей о необходимости срочно покинуть здание, по которому через несколько минут будет нанесен ракетный удар.

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали наносить масштабные воздушные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на начатую 7 октября боевиками военную операцию. Al Jazeera и Sky News Arabia сообщили, что 9 октября по меньшей мере 50 человек погибли на рынке в лагере «Джабалия» на севере сектора Газа в результате ракетного удара Израиля. По данным Минздрава сектора Газа, при обстреле лагеря беженцев десятки человек были убиты и ранены. Общие потери за последние три дня ведомство оценивает в 560 погибших палестинцев и 2,9 тыс. раненых.

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Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала об ударах по оперативному командному центру военизированной палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России), расположенному внутри мечети в районе Зейтан, и по командному центру палестинской группировки ХАМАС в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал осуществить полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду и ограничив поставки топлива.

ХАМАС заявил, что начнет казнить заложников, если Израиль продолжит удары
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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия будет использовать всю свою мощь, чтобы «уничтожить возможности ХАМАС». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — говорил Нетаньяху, призывая жителей сектора Газа покинуть его.

В Израиле, согласно последним данным, от атак и обстрелов ХАМАС погибли около 800 человек, ранения получили более 2,6 тыс. человек. Среди погибших израильтян — четверо заложников, которых взяли в плен боевики и увезли в сектор Газа, сообщал представитель батальона ХАМАС Абу Обейда. Посольство России ранее подтвердило гибель одного россиянина, еще четверо числятся пропавшими без вести.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
пленные казнь ХАМАС Израиль сектор Газа бомбардировки
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