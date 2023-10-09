По Израилю со стороны Ливана выпустили 12 ракет
Al Arabiya: 12 ракет выпущено со стороны Ливана по Израилю
Из Ливана в сторону Израиля выпустили по меньшей мере 12 ракет, передает Al Arabiya в X (Twitter). Об этом также сообщает Al Jazeera со ссылкой на израильские СМИ. По его данным, ракеты полетели в сторону области Верхняя Галилея и горы Хермон.
Армия обороны Израиля сообщила, что сирены звучат на севере страны. Times of Israel передает, что сигналы тревоги слышны в населенных пунктах Мевоот-ха-Хермон и Рамот Нафтали.
Израильский телеканал 12 сообщает, что зафиксировано одно падение ракеты.
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