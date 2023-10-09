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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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По Израилю со стороны Ливана выпустили 12 ракет

Al Arabiya: 12 ракет выпущено со стороны Ливана по Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Из Ливана в сторону Израиля выпустили по меньшей мере 12 ракет, передает Al Arabiya в X (Twitter). Об этом также сообщает Al Jazeera со ссылкой на израильские СМИ. По его данным, ракеты полетели в сторону области Верхняя Галилея и горы Хермон.

Армия обороны Израиля сообщила, что сирены звучат на севере страны. Times of Israel передает, что сигналы тревоги слышны в населенных пунктах Мевоот-ха-Хермон и Рамот Нафтали.

Израильский телеканал 12 сообщает, что зафиксировано одно падение ракеты.

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