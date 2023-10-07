Нетаньяху пообещал превратить «город зла» в руины

Премьер Израиля призвал жителей немедленно покинуть сектор Газа, так как армия будет действовать «повсюду с полной силой»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении, опубликованном в соцсети X (Twitter), призвал жителей немедленно покинуть сектор Газа.

По его словам, армия будет действовать «повсюду с полной силой».

«Армия обороны Израиля немедленно использует всю свою мощь, чтобы уничтожить возможности ХАМАСа», — предупредил Нетаньяху, отметив, что этот «черный день» будет «отомщен».

«Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — заверил премьер.

Он назвал нападение на Израиль беспрецедентным и заверил, что это «больше не повторится». ХАМАС развязал «жестокую и злобную войну, направленную против мирных жителей», подчеркнул глава правительства. «Мы победим, но цена будет высокой», — добавил он.

Материал дополняется