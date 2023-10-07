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Палестино-израильский конфликт ,  
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«Вся страна под обстрелами». Очевидцы — о нападении ХАМАС на Израиль

Очевидцы рассказали РБК о ситуации в Ашкелоне и Бат-Яме после нападения ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Жители районов вблизи сектора Газа просят о помощи и находятся в специальных комнатах-укрытиях, пишет The Times of Israel. В некоторых населенных пунктах жалуются, что боевики свободно ходят по улицам, а армии Израиля там нет
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Город Ашкелон на юге Израиля после нападения ХАМАС на Израиль подвергся ракетным ударам, жители «практически безвылазно» сидят в комнатах-убежищах (мамад, укрепленное помещение-укрытие в израильских квартирах), а власти просят не выходить из дома, рассказала РБК местная жительница Шуля Примак.

По ее словам, с утра в Ашкелоне была «пара прилетов», но без жертв. В больнице, рассказала Примак, приняли более 200 раненных из соседних населенных пунктов. «Об эвакуации речи нет, вся страна под обстрелами. Полагаю, к вечеру будут решать, что делать с приграничной полосой. Там сейчас бои, ничего не понятно», — отметила она.

Примак заявила, что аэропорт пока частично открыт, а ее друзья, находящиеся в отпуске, «срочно летят» обратно, поскольку «призыв, надо участвовать».

Россиянка Марианна Ненкина, которая живет в городе Бат-Ям (пригород Тель-Авива) рассказала РБК, что ракетных ударов там не было. В местном отеле Hilton, где работает ее муж, персонал успокаивает постояльцев. Гостиница заполнена гостями, поскольку 6 октября закончился Суккот (иудейский праздник сбора плодов), отметила женщина. «Раньше самолеты из аэропорта Бен-Гурион взлетали над нашим городом, а сегодня тихо. Слышен только звук вертолетов», — рассказала Ненкина РБК.

The Times of Israel пишет, что жители населенных пунктов близ сектора Газа сообщают об обстрелах и просят о помощи в борьбе с боевиками ХАМАС в ситуации, когда военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) присутствуют на улицах в незначительном количестве либо их вообще нет. Издание приводит рассказ беременной жительницы кибуца Суфа, которая вместе со своей семьей находится в комнате-убежище. «Они стреляют в наш дом, они пытаются выломать дверь безопасной комнаты», — сказала она.

Мирьям Рейнен из кибуца Нахаль-Оз на юге страны рассказала AP, что напугана и вместе с детьми не выходит из комнаты-убежища даже в туалет. «С ракетами мы почему-то чувствуем себя в большей безопасности, зная, что у нас есть [система ПВО] «Железный купол» и наши безопасные комнаты. Но осознавать, что террористы ходят по населенным пунктам, — это другой вид страха», — сказала женщина.

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О многочисленных просьбах о помощи со стороны населения приграничной с Газой территории Израиля сообщает Ynet. «Террористы проходят между домами и пытаются проникнуть в них», — приводит издание цитату одного из жителей.

Другой житель сказал Ynet, что находится в поселении рядом с Газой и столкнулся с боевиками ХАМАС, когда ехал за рулем. «Они стреляли по моей машине. У них были мотоциклы и все такое. Я чудом выбрался оттуда. Дети застряли в доме. Тех, у кого нет [винтовки] М-16, нельзя подпускать к этому району», — сказал он.

«Вся страна под обстрелами». Очевидцы — о нападении ХАМАС на Израиль
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Еще один житель приграничной с Газой территории рассказал, что на их населенный пункт напали, продолжается стрельба и никто не приходит на помощь. «Нас здесь режут, нет ни армии, вообще ничего нет», — приводит его слова Ynet, не уточняя, о каком населенном пункте идет речь.

Walla пишет, что утром десятки боевиков ХАМАС проникли на вечеринку под открытым небом в кибуце Урим на юге Израиля, рядом с границей с сектором Газа. Издание также опубликовало видео, предположительно с места событий: на кадрах видны бегущие люди. Юваль, один из участников вечеринки, рассказал изданию, что все побежали, услышав выстрелы, а на выезде «царил хаос с машинами». «Мы до сих пор прячемся», — сказал он. Другой участник вечеринки заявил, что там отдыхали «тысячи людей». «Мы услышали крики «террористы!», — описал он появление боевиков ХАМАС.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС начало ракетный обстрел Израиля и вторглось на его территорию. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, а ЦАХАЛ пообещал, что ХАМАС заплатит на за нападение «очень высокую цену». В Израиле начался массовый призыв резервистов и объявлен режим ЧС. При атаке ХАМАС по меньшей мере 22 человека погибли, свыше 500 госпитализированы, пишет The Times of Israel.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Израиль ХАМАС обстрелы Ашкелон ЦАХАЛ
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