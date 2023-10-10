ХАМАС раскрыл тему переговоров с Россией

ХАМАС сообщил о переговорах с Россией по пленным с российским гражданством

ХАМАС и Москва наладили контакт по вопросу пленных израильтян с паспортом России. По данным посольства, пропавшими без вести числятся четверо россиян. ХАМАС грозил казнить пленных в ответ на удары Израиля

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинское движение ХАМАС контактирует с Россией по теме израильских пленных, у которых второе гражданство — российское, сообщил в эфире телеканала Al-Jazeera член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.

«Находятся [среди плененных лиц] десятки человек с двойным гражданством <...>. У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — сказал Абу-Марзук (цитата по «РИА Новости»).

По израильским данным, в плен к ХАМАС попали более ста человек, в том числе — старики и дети. Высокопоставленные чиновники в правительстве Израиля заявили The Times of Israel, что армия отходит от практики «стука по крыше», то есть предупреждений о нанесении ударов текстовыми сообщениями или маломощными зарядами, а также будет наносить удары, даже в случае риска для заложников. От них воздержатся, если будет точно известно, что пленные находятся в потенциальном месте для удара.

Палестинское движение пригрозило казнить по одному заложнику в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля. ХАМАС также объявил о достижении собственных целей и заявил о готовности обсуждать перемирие с Израилем.

Израильская сторона пока отвергает возможность переговоров. «Наше государство находится в состоянии войны, и мы считаем, что никакие переговоры в настоящий момент не являются возможными. Мы даже не обсуждаем это», — рассказал представитель МИД Лиор Хаят.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал авиаудары по сектору Газа «только началом» ответных действий, предупредил, что эта война стала борьбой за существование, и пообещал превратить места дислокации ХАМАС в руины. Армия Израиля начала штурм города Нублус на Западном берегу реки Иордан, а также Вифлеема и Калькилии, сообщил Quds.

С начала эскалации конфликта 7 октября в Израиле погиб один гражданин России, еще четверо числятся пропавшими без вести.