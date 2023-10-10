 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ХАМАС раскрыл тему переговоров с Россией

ХАМАС сообщил о переговорах с Россией по пленным с российским гражданством
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС и Москва наладили контакт по вопросу пленных израильтян с паспортом России. По данным посольства, пропавшими без вести числятся четверо россиян. ХАМАС грозил казнить пленных в ответ на удары Израиля
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинское движение ХАМАС контактирует с Россией по теме израильских пленных, у которых второе гражданство — российское, сообщил в эфире телеканала Al-Jazeera член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.

«Находятся [среди плененных лиц] десятки человек с двойным гражданством <...>. У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — сказал Абу-Марзук (цитата по «РИА Новости»).

По израильским данным, в плен к ХАМАС попали более ста человек, в том числе — старики и дети. Высокопоставленные чиновники в правительстве Израиля заявили The Times of Israel, что армия отходит от практики «стука по крыше», то есть предупреждений о нанесении ударов текстовыми сообщениями или маломощными зарядами, а также будет наносить удары, даже в случае риска для заложников. От них воздержатся, если будет точно известно, что пленные находятся в потенциальном месте для удара.

Палестинское движение пригрозило казнить по одному заложнику в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля. ХАМАС также объявил о достижении собственных целей и заявил о готовности обсуждать перемирие с Израилем.

Израильская сторона пока отвергает возможность переговоров. «Наше государство находится в состоянии войны, и мы считаем, что никакие переговоры в настоящий момент не являются возможными. Мы даже не обсуждаем это», — рассказал представитель МИД Лиор Хаят.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал авиаудары по сектору Газа «только началом» ответных действий, предупредил, что эта война стала борьбой за существование, и пообещал превратить места дислокации ХАМАС в руины. Армия Израиля начала штурм города Нублус на Западном берегу реки Иордан, а также Вифлеема и Калькилии, сообщил Quds.

Читайте на РБК Pro
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты
Из Китая через Иран: как логисты России тестируют новые маршруты импорта
Стрессоустойчивость на работе и в жизни: как лидеру не терять контроль

С начала эскалации конфликта 7 октября в Израиле погиб один гражданин России, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС российское гражданство пленные заложники
Материалы по теме
Обама заявил, что все американцы должны быть в ужасе от войны в Израиле
Политика
В Израиле призвали жителей готовиться к трем дням в бомбоубежище
Политика
«Хезболла» объявила об ответном ударе по Израилю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 09 окт, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 09 окт, 16:48
ХАМАС раскрыл тему переговоров с Россией Политика, 07:46
Обама заявил, что все американцы должны быть в ужасе от войны в Израиле Политика, 07:27
Будут ли власти поддерживать рубль и куда курс двинется дальше Pro, 07:00
Власти назвали отрасли, где упадет спрос на кадры к 2030 году Экономика, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Посол заявил об уменьшении финансовой поддержки Палестине от Евросоюза Политика, 06:53
Более 187 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа из-за войны Политика, 06:27
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Байден дал показания по делу о хранении секретных документов Политика, 06:13
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Автор нового учебника по истории пообещал правки в раздел о репрессиях Политика, 06:01
Военные России сорвали шесть атак ВСУ у Торского участка Политика, 05:35
В секторе Газа погибли два журналиста местных СМИ после атаки Израиля Политика, 05:22
Quds сообщило о штурме Вифлеема и Наблуса армией Израиля Политика, 05:04
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51