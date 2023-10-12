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Палестино-израильский конфликт ,  
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Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции в поддержку Палестины

Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции в поддержку Палестины
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции в поддержку Палестины
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Полиция Парижа применила водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции в поддержку Палестины, передает Le Point.

Протестующие собрались на площади Республики в центре Парижа, пишет издание. По информации BFMTV, к 18:00 по местному времени (19:00 мск) туда пришли несколько сотен человек. Протестующие скандируют «Палестина победит» и лозунги с критикой французского президента Эмманюэля Макрона, они несут палестинские флаги. На монументе Республики в центре площади протестующие написали большими буквами «Свободная Палестина».

Демонстрация также проходит в центре французского города Ренн. AFP уточняет, что там собрались порядка 50 активистов.

Около 100 человек вышли на митинг в Бордо с призывами к миру между Израилем и Палестиной, пишет Le Point. Местная администрация не стала запрещать мероприятие, хотя накануне не разрешила другую демонстрацию в соответствии с требованием властей.

Запрет на проведение акций в поддержку Палестины действует по всей стране с 11 октября. Глава французского МВД Жеральд Дарманен приказал запретить «пропалестинские демонстрации, поскольку они могут вызвать нарушения общественного порядка», пишет BFM. Административный суд Парижа поддержал сохранение требования.

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Полицейские в Париже получили приказ разгонять и штрафовать демонстрантов, сообщает канал. МВД пригрозило «нарушителям спокойствия» и организаторам акций арестом.

Решение запретить акции в поддержку Палестины также приняли власти других европейских стран. Мероприятия не согласовали в Берлине и других городах Германии, акции запретили в Великобритании. Британский министр внутренних дел Суэлла Браверман приказала использовать «всю силу закона» против любых проявлений поддержки палестинской группировки ХАМАС, напавшей на Израиль 7 октября.

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Теги
Франция Париж водометы слезоточивый газ Палестина протестные акции
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