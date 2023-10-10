Израиль объявил о крупномасштабном ударе по объектам в Газе

Израильские истребители уже атаковали военный комплекс и склад оружия, а также пункт управления ХАМАС в секторе Газа, сообщили в ЦАХАЛ. Израиль наносит удары по анклаву после вторжения палестинского движения в страну 7 октября

Фото: Shadi Tabatibi / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит крупномасштабный удар по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении израильской армии в соцсети X (Twitter).

В еще одном сообщении ЦАХАЛ говорится, что израильские истребители уже атаковали ряд объектов ХАМАС в Газе, в том числе военный комплекс и склад оружия. Кроме того, в Джебалии (город на севере анклава) был нанесен удар по пункту управления, «который использовался ХАМАС для осуществления террора против Израиля», говорится в еще одном сообщении.

ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа уже несколько дней. Это стало ответом на нападение ХАМАС на страну утром 7 октября. Атака боевиков палестинского движения сопровождалась массированным ракетным ударом по израильским городам, вторжением боевиков в южные районы и захватом заложников. Израильская армия спустя несколько дней после нападения отчиталась о возвращении контроля над всеми населенными пунктами на юге страны и над границей с сектором Газа.

На фоне ответных ударов Израиля премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху призывал жителей Газы покинуть его. По оценке ООН на 9 октября, более 123 тыс. палестинцев оказались вынуждены покинуть свои дома в Газе, «в основном из страха и опасений по поводу безопасности, а также из-за разрушения их домов».

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В Израиле в результате нападения ХАМАС, по последним данным, которые приводит государственная телерадиокомпания Kan, погибли более 900 человек, 2,6 тыс. ранены. По данным Минздрава Палестины, по меньшей мере 770 человек погибли в Газе, пострадали 4 тыс, передает Al Jazeera.

Среди погибших двое россиян, сообщал посол России в Израиле Анатолий Викторов. Накануне российское посольство заявляло, что погиб один гражданин России, а четверо числятся пропавшими без вести.

Официальный представитель ХАМАС говорил Reuters, что среди захваченных движением заложников есть лица с двойным гражданством, в том числе россияне. ХАМАС также утверждал, что контактирует с Россией по поводу пленных граждан. В российском представительстве в Палестине 10 октября сообщали, что подтвержденной информации о россиянах среди заложников, захваченных ХАМАС, нет.

Россия призывала Израиль и ХАМАС к прекращению огня. 10 октября заместитель главы МИДа Сергей Рябков сообщил, что существует угроза дальнейшей эскалации и Москва «поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами».