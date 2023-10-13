Война Израиля и ХАМАС. Главное

Израиль призвал жителей Газа эвакуироваться на юг в течение 24 часов, обвинив ХАМАС в использовании гражданских в качестве «живого щита». Reuters предполагает, что предупреждение связано с планирующимся наземным вторжением Израиля в регион. ХАМАС призвал население игнорировать предупреждения об эвакуации, назвав их пропагандой и приемом психологической войны.

Если Израиль решится на наземную операцию в секторе Газа, то это повлечет «абсолютно неприемлемые потери» среди мирного населения, предупредил Владимир Путин. В то же время он отметил , что страна «безусловно, подверглась беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту».

По словам президента, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами по палестино-израильскому урегулированию. Кроме переговоров других путей решения конфликта нет, целью переговоров «должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающей создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме», заявил Путин.

Число погибших в Израиле россиян продолжает расти, пропавшими без вести числятся 12 граждан, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в стране. Ранее в дипмиссии сообщали о четырех погибших и шести пропавших без вести россиянах.

Глава Пентагона Ллойд Остин встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Министр обороны США заявил, что нападение ХАМАС хуже, чем то, что он «видел с ИГИЛ» («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация»). Остин подтвердил, что США поддержат Израиль.

В войне между ХАМАС и Израилем уже погибли почти 3 тыс. человек — 1,2 тыс. в Израиле и 1,6 тыс. в секторе Газа. Это крупнейшее столкновение в регионе за полвека.

Где происходят боевые действия, какую позицию занимает Россия и кто предлагает посредничество в текущем конфликте — читайте в материале РБК: