Война Израиля и ХАМАС. Главное
Главное к 15:00 мск
-
Израиль призвал жителей Газа эвакуироваться на юг в течение 24 часов, обвинив ХАМАС в использовании гражданских в качестве «живого щита». Reuters предполагает, что предупреждение связано с планирующимся наземным вторжением Израиля в регион. ХАМАС призвал население игнорировать предупреждения об эвакуации, назвав их пропагандой и приемом психологической войны.
-
Если Израиль решится на наземную операцию в секторе Газа, то это повлечет «абсолютно неприемлемые потери» среди мирного населения, предупредил Владимир Путин. В то же время он отметил, что страна «безусловно, подверглась беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту».
-
По словам президента, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами по палестино-израильскому урегулированию. Кроме переговоров других путей решения конфликта нет, целью переговоров «должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающей создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме», заявил Путин.
-
Число погибших в Израиле россиян продолжает расти, пропавшими без вести числятся 12 граждан, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в стране. Ранее в дипмиссии сообщали о четырех погибших и шести пропавших без вести россиянах.
-
Глава Пентагона Ллойд Остин встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Министр обороны США заявил, что нападение ХАМАС хуже, чем то, что он «видел с ИГИЛ» («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация»). Остин подтвердил, что США поддержат Израиль.
-
В войне между ХАМАС и Израилем уже погибли почти 3 тыс. человек — 1,2 тыс. в Израиле и 1,6 тыс. в секторе Газа. Это крупнейшее столкновение в регионе за полвека.
Где происходят боевые действия, какую позицию занимает Россия и кто предлагает посредничество в текущем конфликте — читайте в материале РБК:
Как идут боевые действия
- За ночь израильские истребители нанесли удары по 750 военным объектам на севере сектора Газа, сообщил ЦАХАЛ. Целями стали «подземные туннели ХАМАС», склады с оружием, центры связи, а также 12 объектов группировки в многоэтажных зданиях.
- ЦАХАЛ также наносит ответные удары по позициям «Хезболлы», которая устроила обстрел северных районов страны со стороны Ливана. В связи с обострением обстановки Израиль объявил свой самый северный город Метулу закрытой военной зоной.
- У боевиков ХАМАС были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.
-
Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.
-
Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.
-
Накануне Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в качестве ответа на обстрел из Сирии, заявил глава Генштаба ЦАХАЛ Херцы Ха-Леви. По его информации, запущенные Дамаском снаряды упали на сирийской территории вблизи Голанских высот. Он также пригрозил новыми ударами по сирийским объектам в ближайшие дни. Как пишет Al-Watan, израильские удары пришлись взлетно-посадочным полосам, оба аэропорта приостановили работу.
- ХАМАС грозит начать казни заложников из Израиля, если израильская армия не прекратит удары по сектору Газа. Ранее в группировке сообщали, что взяли в плен по меньшей мере 130 человек, среди них есть граждане других стран, в том числе России и Китая. В ХАМАС подчеркнули, что не будут вести переговоры по поводу пленных, пока не закончатся боевые действия.
- Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил ТАСС, что Израиль не применяет фосфорные бомбы, это фейки. Накануне с таким обвинением в адрес Израиля выступил МИД Палестины. Там утверждали, что боеприпасы с белым фосфором, запрещенных международными конвенциями, использовали в районе аль-Карама в секторе Газа.
- Джо Байден допустил переброску дополнительных войск на Ближний Восток. По данным Пентагона, сейчас в регионе находятся около 30 тыс. американских военных. Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США «Джеральд Форд». Вашингтон также рассматривает возможность отправки к берегам Израиля второго авианосца — «Дуайт Эйзенхауэр», сообщает WSJ.
Позиция ХАМАС
- Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
- Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
- В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
- В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации. Как пишет The Times of Israel, с аналогичными призывами также выступают некоторые мечети в палестинском лагере беженцев «Шуафат» в Восточном Иерусалиме.
- МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.
Что ответил Израиль
- Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
- Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
- Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.
- Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.
- Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».
- Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет», который будет управлять боевыми действиями, вошли Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант.
Международная реакция
- Десятки тысяч демонстрантов собрались на митинге в поддержку палестинцев на площади Тахрир в центре Багдада, сообщил ABC News. Протестующие скандировали лозунги «Нет оккупации!» и «Нет Америке!», передает корреспондент AFP.
-
Как сообщает Al Arabiya, «тысячи людей» также вышли на акцию в поддержку палестинцев в Иране. Некоторые размахивали флагами Ирана, Палестины и «Хезболлы» и держали транспаранты с надписями «Долой Израиль».
-
В ряде стран на днях состоялись акции в поддержку Израиля. В частности, они прошли в Нью-Йорке, Лиссабоне и Риме.
- Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
- В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.
- США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь.
- Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
- В то же время Евросоюз продолжит выплаты в рамках финансовой помощи Палестине. По словам Борреля, приостановка платежей стала бы «наказанием для всех палестинцев» и нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе. Общий объем пакета помощи Евросоюза составляет €691 млн.
- Действия ХАМАСа поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
- Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
- МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
- Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
- В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсети X.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%