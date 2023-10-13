ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть город до последующих указаний

Фото: Saleh Salem / Reuters

ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) призвала жителей Газы эвакуироваться из города до последующих указаний о разрешении гражданам вернуться, сообщила пресс-служба армии.

«Террористическая организация ХАМАС начала войну против Государства Израиль, а город Газа служит местом проведения военных операций. Эвакуация необходима для вашей же безопасности. Вы сможете вернуться в город Газа только после того, как будет сделано другое объявление, разрешающее это. Не приближайтесь к границам безопасности Государства Израиль», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также заявили, что боевики ХАМАС скрываются в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных мирными жителями. По словам военного ведомства, ХАМАС использует мирных граждан в качестве живого щита, поэтому жителям Газы необходимо избегать боевиков и срочно эвакуироваться.

Ранее армия Израиля заявила о возвращении полного контроля над границей с сектором Газа. ЦАХАЛ завершил эвакуацию всех пограничных израильских городов и взял Газу в блокаду, отключив подачу воды, электричества и топлива, а также установил запретную зону вокруг региона.

Израиль официально объявил о переходе в состояние войны 8 октября и начал полномасштабное наступление. ЦАХАЛ ежедневно наносит авиаудары по сектору Газа. Израильская сторона заявила об уничтожении сотен боевиков и высокопоставленных членов ХАМАС, в том числе «министра экономики» Джавада Абу Шамала. Армия Израиля также нанесла удар по дому лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Палестинские власти сообщают о больших жертвах среди мирного населения: так, в результате ударов Израиля по сектору Газа, по данным палестинской стороны к 12 октября, погибли более 1350 человек, свыше 6 тыс. получили ранения.