ХАМАС сообщил о запуске 150 ракет по Ашкелону

ХАМАС заявил о ракетном ударе по Ашкелону

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС выпустила 150 ракет по израильскому городу Ашкелон. Об этом сообщило в телеграм-канале «Бригад Аль-Кассама», военного крыла организации.

Удар нанесен «в ответ на перемещение гражданского населения и нападения на него», пояснили в ХАМАС.

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Ранее 13 октября израильская сторона уведомила жителей севера сектора Газа уехать на юг для их безопасности. ХАМАС заявил, что этого делать не стоить, предложив жителям либо бороться против Израиля, либо «смерть в своих домах».

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