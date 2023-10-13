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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС заявил о ракетном ударе по Ашкелону

ХАМАС сообщил о запуске 150 ракет по Ашкелону
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС выпустила 150 ракет по израильскому городу Ашкелон. Об этом сообщило в телеграм-канале «Бригад Аль-Кассама», военного крыла организации.

Удар нанесен «в ответ на перемещение гражданского населения и нападения на него», пояснили в ХАМАС.

ХАМАС заявил о ракетном ударе по Ашкелону
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Ранее 13 октября израильская сторона уведомила жителей севера сектора Газа уехать на юг для их безопасности. ХАМАС заявил, что этого делать не стоить, предложив жителям либо бороться против Израиля, либо «смерть в своих домах».

Материал дополняется.

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Ашкелон Израиль ракетный удар ХАМАС
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