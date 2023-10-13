ХАМАС заявил о гибели 13 заложников при израильских авиаударах
ХАМАС: 13 заложников погибли во время израильских ударов по сектору Газа
13 заложников, включая иностранцев, погибли в результате авиаударов по сектору Газа со стороны Израиля, сообщило военное крыло палестинской группировки ХАМАС «Бригада аль-Кассам».
В сообщении говорится, что 13 заложников погибли за последние сутки, «причем шестеро из них были убиты в северной провинции <...> и семеро в провинции Газа в трех различных местах». Все они, по словам боевиков, умерли из-за «вражеских обстрелов». ХАМАС называет заложников «военнопленными».
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