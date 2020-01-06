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Главные уголовные дела 2019 года
В 2019 году в России открылся ряд громких уголовных дел. РБК весь год следил за обвинениями против бизнесменов, экс-министра Михаила Абызова, за «московским делом», делом Ивана Голунова и другими. Главные уголовные дела 2019 года — в обзоре РБК
Рауф Арашуков, экс-сенатор
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации. В задержании приняли участие генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Арашуков попытался бежать вверх по лестнице, но спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала ему не сопротивляться.

Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства (кандидата в президенты КЧР Фраля Шебзухова и лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова), а также давлении на свидетеля. Задержали и его отца, Рауля Арашукова, депутата парламента КЧР и экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». По данным следствия, он создал преступное сообщество и был причастен к хищению 30 млрд руб. у «Газпрома». Позже в рамках дела Арашуковых прошли еще задержания. И Рауф, и Рауль Арашуковы находятся под арестом

Майкл Калви, инвестор
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Глава инвестфонда Baring Vostok и еще пять человек (трое из них — сотрудники фонда) были задержаны 15 февраля по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что они похитили 2,5 млрд руб. из банка «Восточный» (он на 52% контролировался фондом). Речь идет об уступке банком долга Первому коллекторскому бюро в обмен на акции фонда IFTG: по версии СК, стоимость ценных бумаг была завышена. Калви отрицает вину. Потерпевшим по делу признан заявитель Шерзод Юсупов, которому принадлежало 4,8% «Восточного».

Летом Baring Vostok в результате опциона утратил контроль над банком, более 50% акций оказалось у «Финвижн» Артема Аветисяна и миноритариев Шерзода Юсупова и Юрия Данилова.

В апреле Калви перевели из СИЗО под домашний арест. С лета банк «Восточный» подал к нему и кипрской компании Evison, через которую Baring Vostok контролировал банк, два иска на общую сумму 18,8 млрд руб.

В конце декабря расследование было завершено, обвинение переквалифицировано​ с хищения на растрату

Михаил Абызов, экс-министр по вопросам «открытого правительства»
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Михаила Абызова задержали 26 марта и предъявили обвинение в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве. Вместе с ним были арестованы еще пять человек из его компаний. По версии следствия, Абызов использовал свои министерские полномочия при совершении сделок в подконтрольных ему компаниях (СК считает, что после передачи управления структурами в траст обвиняемый продолжал принимать решения в бизнесе), в результате которых 4 млрд руб. было выведено за рубеж из «Сибэко» и РЭС, а миноритарии этих структур пострадали. Абызов находится в СИЗО.

Михаил Абызов занимал пост министра «открытого правительства» с 2012 года, в 2018 году после переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок должность была ликвидирована

Алексей Хотин, экс-владелец банка «Югра»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мажоритария «Югры» задержали 19 апреля, СК возбудил уголовное дело о хищении средств банка на сумму 7,5 млрд руб. Его и еще двух топ-менеджеров банка поместили под домашний арест. В сентябре стало известно о новом уголовном деле — о растрате примерно 283 млрд руб. Таким образом, совокупная сумма ущерба превысила 290 млрд и стала рекордной для России.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» в 2017 году, тогда объем кредитного портфеля банка оценивался в 270 млрд руб. Спустя год банк признали банкротом. В том же году компании — заемщики банка стали ликвидироваться. Незадолго до задержания Хотина глава ЦБ Эльвира Набиуллина писала о ситуации вокруг банка Владимиру Путину, а Агентство по страхованию вкладов пожаловалось в ФСБ

Александр Кокорин и Павел Мамаев, футболисты
Александр Кокорин в белгородской ИК № 4 во время футбольного матча между командами «Салют» (Белгород) и «Золотой лев», 10 августа 2019 года
(Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В 2019 году футболисты Кокорин и Мамаев успели сесть в тюрьму и выйти из нее.

Их задержали в октябре 2018 года по уголовному делу о драках в центре Москвы: около клуба «Эгоист» они избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Савельева, а в «Кофемании» на Большой Никитской улице нанесли удары чиновнику Минпромторга Денису Паку и гендиректору ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину. 8 мая суд приговорил их к срокам в колонии до полутора лет. Вместе с ними приговоры получили два других дебошира — брат Кокорина Кирилл и футболист Любительской лиги Александр Протасовицкий. 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО, под стражей они провели 11 месяцев.

После их освобождения футбольный клуб «Зенит» заявил о готовности предоставить Кокорину возможность вернуться в команду. «Краснодар» расторг договор с Мамаевым «по взаимному согласию», теперь футболист выступает за «Ростов»

Иван Голунов, журналист
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В МВД сообщили, что у него в рюкзаке и дома нашли пакетики с наркотиками. Его обвинили в попытке сбыта. Журналист говорил, что вещества ему подбросили и дело связано с его профессиональной деятельностью — расследованием о столичном рынке ритуальных услуг. Его поместили под домашний арест. Задержание вызвало общественный резонанс, 12 июня в Москве прошла несогласованная массовая акция в поддержку корреспондента. Накануне, 11 июня, с него сняли обвинения и отпустили за недоказанностью причастности к вменяемому преступлению. Два генерала МВД лишились должностей, в отношении задержавших Голунова полицейских начали проверку.

В ноябре дело о наркотиках, по которому Голунов проходил обвиняемым, полностью засекретили. В декабре суд отклонил жалобу Сергея Бадамшина, адвоката журналиста, на бездействие следствия

Сергей Петров, основатель автодилера «Рольф»
Фото: Михаил Почуев / «Коммерсантъ»

Дело в отношении Петрова было возбуждено в июне. 6 сентября его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Бизнесмена обвинили в выводе за рубеж 4 млрд руб. По версии следствия, цена акций в рамках сделки внутри группы «Рольф» в 2014 году была завышена, а сама сделка была фиктивной. Сергей Петров — гражданин Австрии. По его словам, эта страна не выдает своих граждан и не считает преступлением вменяемые ему в России действия

Магомед (экс-сенатор) и Зиявудин (совладелец группы «Сумма») Магомедовы
Фото: Андрей Любимов / РБК

В августе завершились следственные действия по делу братьев Магомедовых. Их арестовали в марте 2018 года, братьям вменяются несколько эпизодов мошенничества с ущербом до 11 млрд руб. и создание организованного преступного сообщества. В частности, их обвиняют в хищениях при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде. Фигуранты не признают вину. Всего в деле больше десяти обвиняемых.

В октябре Зиявудина Магомедова исключили из правления Российского союза промышленников и предпринимателей. С момента предъявления обвинений он лишился почти всех своих активов

«Московское дело»
Видеоблогер, студент ВШЭ Егор Жуков (в центре) после заседания Кунцевского суда, который приговорил его к трем годам условно за призывы к экстремизму
(Фото: Максим Шеметов / Reuters)

«Московское дело»

Летом в Москве прошла серия акций протеста, изначально вызванных недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Самая массовая прошла 27 июля. После нее возбудили дело о массовых беспорядках и множество дел о применении насилия в отношении представителей власти. Первые аресты прошли вскоре после акции, задержания новых фигурантов продолжились осенью. Приговоры получили больше десяти человек (от штрафов и условных сроков до реальных сроков в колонии), с нескольких человек сняли обвинения за отсутствием состава преступления в их действиях. По статье о массовых беспорядках никто осужден не был

Кирилл Серебренников, режиссер
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В этом году дело режиссера Кирилла Серебренникова вернули в суд на новое рассмотрение.

Дело было возбуждено в 2017 году. Фигурантами помимо Серебренникова стали генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, генеральный директор Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, экс-глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум и главный бухгалтер Нина Масляева. По версии следствия, в 2011–2014 годах они похитили 133 млн руб. из бюджетных субсидий, выделенных на проект «Платформа» в столичном «Гоголь-центре». Вину признала только Масляева (ее уволили из «Седьмой студии» после пропажи из кассы 5 млн руб.), она дала показания на других обвиняемых. Все остальные фигуранты называли обвинения абсурдными и заявляли, что финансы расходовались строго на проекты. На предварительном судебном слушании выяснилось, что сумма претензий Минкультуры составляет 39 млн руб.

В августе 2019 года суд представил результаты экспертизы: не представлялось возможным установить, имело ли место нецелевое расходование денег. В сентябре суд вернул дело в прокуратуру. Позднее Мосгорсуд отменил это решение, и дело вернулось в Мещанский суд

Дмитрий и Алексей Ананьевы, экс-совладельцы Промсвязьбанка
Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»

В сентябре бывших владельцев ПСБ обвинили в растрате в особо крупном размере (66 млрд руб. и $575 млн) и заочно арестовали. Оба находятся не в России. По версии следствия, Ананьевы вывели средства банка за рубеж незадолго до санации.

Процедура санации началась в 2017 году, позже банк перешел в собственность государства. В 2018 году новый собственник Промсвязьбанка подал иск об ущербе к братьям Ананьевым и другим руководителям организации на сумму более 288 млрд руб. В мае 2019 года суд арестовал имущество бывших банкиров на сумму 282,2 млрд руб., среди прочего — картины, самолет и здание Института русского реалистического искусства в центре столицы

​Олег Соколов, экс-доцент СПбГУ
Олег Соколов во время следственного эксперимента
(Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Историка Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Позднее в его квартире нашли другие части тела, обрез и окровавленную пилу. Олег Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он состоял в близких отношениях. Ему предъявили обвинение.

11 ноября в вузе заявили о решении уволить доцента.

Дело Соколова передано в центральный аппарат Следственного комитета. Его перевезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, уголовное дело, протесты, Ананьевы, Зиявудин Магомедов ..., Седьмая студия, Александр Кокорин, Павел Мамаев, Михаил Абызов, Майкл Калви, «Югра»
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