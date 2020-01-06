Главные уголовные дела 2019 года

Майкл Калви, инвестор

Глава инвестфонда Baring Vostok и еще пять человек (трое из них — сотрудники фонда) были задержаны 15 февраля по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что они похитили 2,5 млрд руб. из банка «Восточный» (он на 52% контролировался фондом). Речь идет об уступке банком долга Первому коллекторскому бюро в обмен на акции фонда IFTG: по версии СК, стоимость ценных бумаг была завышена. Калви отрицает вину. Потерпевшим по делу признан заявитель Шерзод Юсупов, которому принадлежало 4,8% «Восточного».

Летом Baring Vostok в результате опциона утратил контроль над банком, более 50% акций оказалось у «Финвижн» Артема Аветисяна и миноритариев Шерзода Юсупова и Юрия Данилова.

В апреле Калви перевели из СИЗО под домашний арест. С лета банк «Восточный» подал к нему и кипрской компании Evison, через которую Baring Vostok контролировал банк, два иска на общую сумму 18,8 млрд руб.

В конце декабря расследование было завершено, обвинение переквалифицировано​ с хищения на растрату