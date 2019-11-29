Суд в Лондоне не защитил Калви от претензий «Восточного» на ₽18,8 млрд

Лондонский суд отказался запретить «Восточному» вести в России разбирательства против Майкла Калви и структуры Baring, с которых банк требует ₽18,8 млрд. Но методы «Финвижн», получившей контроль над банком, счел недобросовестными

Майкл Калви (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Высокий суд Англии и Уэльса (расположен в Лондоне) не стал запрещать банку «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison, через которую фонд владеет 42% банка. РБК ознакомился с решением суда от 31 октября.

Поводом для рассмотрения дела стали претензии компании «Финвижн» Артема Аветисяна (правопреемник кипрской Finvision), контролирующей с партнерами банк «Восточный» (Baring с лета этого года — миноритарный акционер банка). 30 июля «Восточный» подал в арбитраж Амурской области иски к Evison и лично к находящемуся под следствием Калви о возмещении убытков на 10 млрд руб., банку удалось добиться ареста доли Evison в банке в рамках обеспечительных мер. В ноябре банк подал еще один иск, уже на 8,8 млрд руб.

В сентябре Evison обратилась в Высокий суд с заявлением о запрете на проведение судебных разбирательств в другой юрисдикции (anti-suit injuction), поскольку соглашение между акционерами «Восточного» подразумевает разрешение споров в британском арбитраже. Суд ее в этом не поддержал, однако отметил, что у компании есть шансы «повернуть вспять» исполнение опциона почти на 10% акций «Восточного» в пользу «Финвижн», из-за которого Baring Vostok потерял контроль над банком.

История конфликта акционеров В 2016 году Baring Vostok и «Финвижн» объединили свои банки «Восточный» и «Юниаструм», получив 52 и 32% в новом банке соответственно (еще 10% держали партнеры Аветисяна). Стороны заключили ряд соглашений и предполагали, что контроль в банке в итоге получит сторона Аветисяна, поэтому «Финвижн» дали опцион на 9,99% акций. Задуманные планы партнеры не исполнили: Baring выявил случаи мошенничества в «Юниаструме» перед объединением, заявил Калви, который сейчас находится под домашним арестом. Это не устроило фонд, и вместо исполнения опциона весной 2018 года он пошел в Лондонский международный трибунал (LCIA). Размер претензий Baring Vostok по заявлению о мошенничестве со стороны «Финвижн» составляет 17,5 млрд руб., говорил Калви. Свои претензии (на 22 млрд руб.) набрались и у «Финвижн» к Baring Vostok. Спустя год, в феврале 2019 года, против Калви и еще троих менеджеров Baring Vostok Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. по заявлению делового партнера Аветисяна и миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. После этого «Финвижн» выиграла несколько процессов в Амурском суде и принудительно исполнила опцион на 9,99% акций «Восточного», став его контролирующим акционером.

Пресс-служба «Восточного» отметила, что английский суд признал право банка вести разбирательства по искам о возмещении ущерба в России, счел его иск обоснованным и присудил компании Evison выплату судебных издержек. «Руководство «Восточного» действует в интересах банка, и обращение с требованием о запрещении продолжения таких действий является неоправданным», — подчеркнули в пресс-службе, указав, что банк продолжит судебные разбирательства в России и надеется на полное возмещение ущерба, «причиненного отдельными менеджерами фонда Baring Vostok». По словам источника РБК, близкого к банку, Evison возместила судебные издержки на £130 тыс.