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Apple $197 (+3,8%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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ФСБ задержала в Москве экс-министра Михаила Абызова за хищение ₽4 млрд
Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» подозревают в выводе похищенных денег за границу
Михаил Абызов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ, и подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

На звонки РБК по номерам телефона Абызова никто не ответил. Абызов в последнее время жил в Италии, рассказал РБК один из его знакомых. При этом другой собеседник, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России. «Вчера он был в Москве», — сообщил РБК знакомый бизнесмена.

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Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении в отношении Абызова и еще пятерых человек уголовного дела.

«По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК.

Видео: СК РФ

В ведомстве пояснили, что, по их данным, именно Абызов создал и возглавлял преступное сообщество, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

В СК пояснили, что в настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия.

Михаил Абызов в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Однако во время реформы правительства, после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена, и Абызов в обновленное правительство не вошел.

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«За шесть лет проделана серьезная работа, заложен фундамент, который сделал открытость неотъемлемым элементом повседневной работы руководителей министерств и ведомств и кабинета министров в целом», — оценил итоги своей работы в правительстве сам Абызов.

Главными итогами своей работы он назвал «перезагрузку» общественных советов при органах власти, подготовку экспертным советом при правительстве более 1,2 тыс. заключений по вопросам социально-экономического развития страны и запуск портала обсуждения проектов нормативных правовых актов.

До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях в «Новосибирскэнерго», входил в правление РАО «ЕЭС», был гендиректором «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com.

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Во время пребывания на посту министра Абызов был одним из самых много зарабатывающих членов правительства. По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год 455,6 млн руб. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн руб., однако он уступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову (582,1 млн руб.). В 2017 году доходы Абызова сократились до 181 млн руб.

В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в $600 млн, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» он занял 162-е место.

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До Абызова уголовные дела возбуждались и в отношении других высокопоставленных российских чиновников, в том числе и отставников. Так, в 2008 году к 5,5 года лишения свободы был приговорен бывший глава Министерства по атомной энергии Евгений Адамов, позднее срок был заменен условным.

Однако самым известным стал случай с Алексеем Улюкаевым. В ноябре 2016 года Улюкаев, занимавший тогда пост министра экономического развития, был задержан и обвинен в вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу 130,4 млн руб.

Авторы: Максим Солопов, Евгений Калюков, Дмитрий Серков, Алина Фадеева
Теги: Михаил Абызов
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