Суд в Москве отклонил жалобу на бездействие следствия по делу Голунова

Басманный районный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу адвоката журналиста Ивана Голунова Сергея Бадамшина на бездействие следователей СК по расследованию дела о наркотиках, по которому журналист ранее проходил в качестве обвиняемого. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Выездное заседание состоялось в Московском городском суде, поскольку судья районного суда для проверки доводов жалобы изучал материалы расследуемого дела, в котором содержатся документы с грифом «секретно», — заявила она.

В конце октября Бадамшин пожаловался в суд на следователя СК за бездействие в течение четырех месяцев по сообщению о совершении преступления в отношении Голунова сотрудниками полиции. Уточнялось, что следователь также не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста.

В начале ноября стало известно, что СК засекретил материалы дела, в рамках которого была организована служебная проверка задержавших Голунова полицейских. Доследственную проверку полицейских, причастных к задержанию журналиста, СК начал еще в июле. 11 октября Бадамшин попросил Генпрокуратуру передать в управление «М» ФСБ России материалы проверки в отношении полицейских, задержавших Голунова.

Корреспондента Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. 8 июля журналиста отправили под домашний арест, а спустя три дня отпустили из-за недоказанности вины. Сам Голунов утверждал, что дело против него было связано с материалом о московском рынке похоронных услуг и возможных связях с ним ФСБ.