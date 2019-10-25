Еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых арестовали на Ставрополье

Еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых арестовали на Ставрополье

Суд Ставрополя отправил под стражу еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых Ахмеда Коцбу. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя Ленинского районного суда города.

Подсудимому избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Он и еще один фигурант дела Беслан Арашуков подозреваются в организации преступного сообщества, а также в присвоении и растрате средств.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что Коцба является шурином арестованного экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Источники РБК 22 октября сообщили, что в родовом ауле клана Арашуковых Хабезе прошли новые обыски и задержания по делу об организованном преступном сообществе. Было задержано несколько человек, в том числе троюродный племянник Рауля Беслан Арашуков.