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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Дело Хотина ,  
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СК сообщил о задержании мажоритария «Югры» Хотина
Сотрудники СК совместно с МВД и ФСБ задержали мажоритарного акционера «Югры» Алексея Хотина, в отношении которого заведено уголовное дело
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Задержан мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотина, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко указала, что Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По ее словам, фигурантом дела является в том числе и Хотин, который был задержан в результате мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками ФСБ и МВД

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, сообщила Петренко.

РБК направил запрос в Банк России и в Агентство по страхованию вкладов.

Центробанк отозвал банковскую лицензию у «Югры» 28 июля 2017 года. Это крупнейший банк с отозванной лицензией: по данным ЦБ, на 1 июля 2017 года «Югра» занимала 29-е место по активам среди российских банков. Причиной отзыва стало неисполнение кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка. В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.

Материал дополняется

Авторы: Артем Филипенок, Павел Казарновский
Теги: «Югра», Алексей Хотин
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