Дело историка Соколова передали в Центральный аппарат СК

Олег Соколов и Александр Почуев (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Дело бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвинили в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, передали в Центральный аппарат Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.

Ранее о том, что расследованием резонансного дела будет заниматься Центральный аппарат ведомства, сообщал источник РБК. «Фонтанка» также писала, что самого историка могут этапировать в Москву.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

В начале ноября Соколова выловили в реке Мойке в Петербурге, когда он пытался утопить в воде части женского тела. Мужчину достали из воды и госпитализировали с переохлаждением.