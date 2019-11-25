Дело историка Соколова передали в Центральный аппарат СК

Дело бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвинили в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, передали в Центральный аппарат Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.
Ранее о том, что расследованием резонансного дела будет заниматься Центральный аппарат ведомства, сообщал источник РБК. «Фонтанка» также писала, что самого историка могут этапировать в Москву.
РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.
В начале ноября Соколова выловили в реке Мойке в Петербурге, когда он пытался утопить в воде части женского тела. Мужчину достали из воды и госпитализировали с переохлаждением.