Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви

Cледствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч.4 ст. 159 («Мошенничество») на ч. 4 ст. 160 («Растрата»), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. О переквалификации обвинения пишет и «Интерфакс» со ссылкой на осведомленных собеседников.

Максимальное наказание по этой части статьи о растрате такое же, как и по статье о мошенничестве — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

«Как и ожидалось, следствие, длившееся более 10 месяцев, закончилось ничем, и мы требуем немедленного освобождения из-под стражи наших невиновных коллег. Это позорное уголовное дело отбрасывает тень на все российское правосудие и отравляет инвестиционный климат страны, поэтому оно должно быть прекращено. Решение коммерческих споров с помощью уголовных дел абсолютно недопустимо и возвращает нас в произвол 90-х годов», — заявил РБК представитель Baring Vostok.

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