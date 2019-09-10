Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Суд заочно заключил под стражу экс-совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Им вменяется растрата 66 млрд руб. и $575 млн, дело возбуждено по заявлению временной администрации ПСБ

Дмитрий и Алексей Ананьевы (Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС)

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. Такое решение приняли судьи Артур Карпов и Юлия Сафина, передает корреспондент РБК.

Ананьевы стали обвиняемыми по ст. 160 и 174.1 УК 6 сентября, 10 сентября Следственный комитет объявил их в международный розыск.

«В Главном следственном управлении СКР расследуется ряд уголовных дел, в том числе о растрате 102 млрд руб. Промсвязьбанка, причинении ущерба банку путем обмана на 100 млрд без признаков хищения», — заявил следователь Николай Коженков. Конкретно в отношении Ананьевых, по его словам, возбуждено дело о растрате 66 млрд руб., а также $575 млн. Эти деньги позднее были отмыты, настаивает обвинение.

Дело в отношении Ананьевых расследуется с 14 ноября 2018 года. Заявление о преступлении подала временная администрация Промсвязьбанка, он признан потерпевшим, заявил в суде представитель учреждения Георгий Крупенин. В частности, незадолго до начала санации банка Ананьевы заключили 24 сделки, направленные, по мнению банка, на вывод средств. Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B.V.