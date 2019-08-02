Арестованные по делу о беспорядках в Москве. Что о них известно

Арестованные по делу о беспорядках в Москве. Что о них известно

СК задержал пятерых подозреваемых по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля. Что известно о подозреваемых — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Кого арестовали по делу о массовых беспорядках

Следственный комитет сообщил о задержании пятерых человек по делу о массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве. 2 августа суд избрал меру пресечения четырем из них.

Алексей Миняйло — участник митинга 27 июля, индивидуальный предприниматель, волонтер штаба кандидата в депутаты Любови Соболь, член творческого клуба «Золотые леса». Ему 34 года. Как и Соболь, проводит голодовку в знак несогласия с решением об отказе в регистрации в кандидаты в Мосгордуму. Его адвокат Алан Гамазов сообщил РБК, что Миняйло подозревают по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). 1 августа в его доме прошел обыск. «На митинг он шел, желал участвовать, но был задержан на подходе к нему, соответственно, непосредственного участия в митинге не принимал. Его не было на Пушкинской площади, а до Трубной он не добрался», — рассказал РБК Гамазов. Арестован до 27 сентября.