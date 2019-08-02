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Арестованные по делу о беспорядках в Москве. Что о них известно
СК задержал пятерых подозреваемых по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля. Что известно о подозреваемых — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Кого арестовали по делу о массовых беспорядках

Следственный комитет сообщил о задержании пятерых человек по делу о массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве. 2 августа суд избрал меру пресечения четырем из них.

  • Алексей Миняйло — участник митинга 27 июля, индивидуальный предприниматель, волонтер штаба кандидата в депутаты Любови Соболь, член творческого клуба «Золотые леса». Ему 34 года. Как и Соболь, проводит голодовку в знак несогласия с решением об отказе в регистрации в кандидаты в Мосгордуму. Его адвокат Алан Гамазов сообщил РБК, что Миняйло подозревают по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). 1 августа в его доме прошел обыск. «На митинг он шел, желал участвовать, но был задержан на подходе к нему, соответственно, непосредственного участия в митинге не принимал. Его не было на Пушкинской площади, а до Трубной он не добрался», — рассказал РБК Гамазов. Арестован до 27 сентября.

  • Кирилл Жуков — участник митинга 27 июля. Был задержан во время акции и оштрафован. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Обвинение предъявлено на основе видео с митинга, на котором Жуков касается шлема сотрудника ОМОНа. Свою вину по предъявленному обвинению он не признает. Арестован на два месяца, до 27 сентября. Жуков объявил голодовку.

  • Иван Подкопаев — участник митинга 27 июля. Ему 25 лет. Работает техником. Живет в Одинцовском районе Подмосковья. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на материалы дела, при задержании у него при себе нашли нож, перцовый баллончик, противогаз и молоток. По словам Подкопаева, его нож не является холодным оружием, баллончик нужен ему для защиты от бродячих собак, а противогаз и молоток — в хозяйственных целях в связи с работой. 2 августа арестован на два месяца, до 27 сентября.

  • Самариддин Раджабов обвиняется по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Его подозревают в том, что он кинул пластиковую бутылку в сотрудников правопорядка. Арестован на два месяца, до 27 сентября. Раджабову 21 год. Родился в Таджикистане, живет в Подмосковье. Во время судебного заседания 2 августа рассказал, что работает прорабом, но официально не трудоустроен.

  • Евгений Коваленко — участник акции 27 июля. Был арестован еще в понедельник, 29 июля, по другой статье (ч. 1 ст. 318 УК). Позднее его обвинили и по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), приобщив его дело к делу о массовых беспорядках. По версии следствия, он швырнул мусорную урну в представителя органов правопорядка. Свою вину признал. Был отправлен в СИЗО на два месяца.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил о задержании еще пятерых человек, мера пресечения которым будет избрана в понедельник, 5 августа.

Что расследует СК

  • 27 июля в Москве прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.
  • 30 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции по ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК и три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских по ст. 318 УК.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

  • По версии следствия, накануне акции к участию в ней, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», призывала группа лиц.
  • Сами участники акции «игнорировали законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта».
  • Уголовное дело о массовых беспорядках ведет следователь Дмитрий Смадич. Ему же было поручено расследование дела о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное 24 июля.

Какие наказания предусмотрены по делам о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских

Задержанным предъявлены обвинения по части 1, 2 и 3 статьи 212 УК и части 1 статьи 318 УК РФ.

Часть 1 статьи 212 УК РФ — организация массовых беспорядков, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Часть 2 статьи 212 УК РФ — участие в массовых беспорядках, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Часть 3 статьи 212 УК РФ — призывы к массовым беспорядкам. Наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Часть 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Авторы: Юлия Сапронова, Роман Кирьянов
Теги: Мосгордума, массовые беспорядки
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