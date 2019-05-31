От картин до самолетов: какое имущество экс-банкиров Ананьевых арестовано

Суд арестовал имущество бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму более 280 млрд руб. Среди арестованных объектов — несколько земельных участков, квартиры, машины, самолет, экспонаты из коллекции картин, а также здание Института русского реалистического искусства
«Над заснеженными полями» («Над снегами»), автор — Георгий Нисский. 1964 год. Холст, масло. 87х166 см. Алексей Ананьев приобрел полотно на аукционе Sotheby’s за $2,5 млн. Эта покупка стала рекордной по стоимости для советской официальной живописи.
Как писал Forbes, бизнесмен увлекся искусством еще в детстве, учился в художественной школе, в 2000 году начал собирать коллекцию живописи (в 2016 году в ней было более 6 тыс. работ), а в 2011 году основал музейно-выставочный комплекс «Институт русского реалистического искусства»
«Портрет Климента Ворошилова в кабинете», автор — Исаак Бродский. 1929 год. Холст, масло. 116х87 см. Была приобретена на аукционе Sotheby’s в 2009 году за $1,3 млн
«Беседа Президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тегеранская конференция», автор — Александр Герасимов. 1944
год. Холст, масло. 74,5х89,5 см
«Климент Ворошилов и Максим Горький в тире Центрального дома Красной армии», автор — Александр Герасимов. 1935 год. Холст, масло. 110,5х136 см
Институт русского реалистического искусства на Дербеневской набережной был открыт в 2011 году в здании бывшей ситценабивной фабрики, которое было построено в 1823 году. В начале 2000-х здание было отреставрировано девелоперской компанией «Промсвязьнедвижимость» Ананьевых