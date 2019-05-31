От картин до самолетов: какое имущество экс-банкиров Ананьевых арестовано

Картины

«Над заснеженными полями» («Над снегами»), автор — Георгий Нисский. 1964 год. Холст, масло. 87х166 см. Алексей Ананьев приобрел полотно на аукционе Sotheby’s за $2,5 млн. Эта покупка стала рекордной по стоимости для советской официальной живописи.

Как писал Forbes, бизнесмен увлекся искусством еще в детстве, учился в художественной школе, в 2000 году начал собирать коллекцию живописи (в 2016 году в ней было более 6 тыс. работ), а в 2011 году основал музейно-выставочный комплекс «Институт русского реалистического искусства»