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От картин до самолетов: какое имущество экс-банкиров Ананьевых арестовано

Суд арестовал имущество бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму более 280 млрд руб. Среди арестованных объектов — несколько земельных участков, квартиры, машины, самолет, экспонаты из коллекции картин, а также здание Института русского реалистического искусства
Картины
Фото: lermontovgallery.ru

«Над заснеженными полями» («Над снегами»), автор — Георгий Нисский. 1964 год. Холст, масло. 87х166 см. Алексей Ананьев приобрел полотно на аукционе Sotheby’s за $2,5 млн. Эта покупка стала рекордной по стоимости для советской официальной живописи.

Как писал Forbes, бизнесмен увлекся искусством еще в детстве, учился в художественной школе, в 2000 году начал собирать коллекцию живописи (в 2016 году в ней было более 6 тыс. работ), а в 2011 году основал музейно-выставочный комплекс «Институт русского реалистического искусства»

Фото: lermontovgallery.ru
«В пути», автор — Георгий Нисский. 1964 год. Холст, масло. 154×141 см. Это полотно обошлось Ананьеву в $783,1 тыс.
Фото: artchive.ru

«Портрет Климента Ворошилова в кабинете», автор — Исаак Бродский. 1929 год. Холст, масло. 116х87 см. Была приобретена на аукционе Sotheby’s в 2009 году за $1,3 млн

Фото: artchive.ru
«Спортсменка, завязывающая ленту», автор — Александр Дейнека. 1950-е. Бумага, сангина, уголь. 99×79 см. Самая дорогая графическая работа художника. Была куплена в 2008 году за ​$920,5 тыс.
Фото: artchive.ru

«Беседа Президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тегеранская конференция», автор — Александр Герасимов. 1944
год. Холст, масло. 74,5х89,5 см

Фото: deduhova.ru

«Климент Ворошилов и Максим Горький в тире Центрального дома Красной армии», автор — Александр Герасимов. 1935 год. Холст, масло. 110,5х136 см
 

Фото: Sotheby's
«Три художника», автор — Виктор Попков. 1962–1963 годы. Холст, масло. 160х225,5 см. Куплена Алексеем Ананьевым за​ $227,3 тыс.
Здание Института русского реалистического искусства
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Институт русского реалистического искусства на Дербеневской набережной был открыт в 2011 году в здании бывшей ситценабивной фабрики, которое было построено в 1823 году. В начале 2000-х здание было отреставрировано девелоперской компанией «Промсвязьнедвижимость» Ананьевых

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Фото: Pressroom.com.au
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Квадроцикл Honda TRX400FA4
Фото: uae.yallamotor.com
Новый Mercedes-Benz GL63 AMG стоит около 9 млн руб., средняя цена б/у автомобиля — около 3 млн. Всего суд арестовал восемь автомобилей ​Mercedes разных моделей
Фото: Ford
Ford Excursion — самый крупный внедорожник автопроизводителя. Выпускался с 1999 по 2005 год. Стоимость автомобиля на сайтах по продаже подержанных машин колеблется от 500 тыс. до 800 тыс. руб.
Фото: General Motors
Cadillac Escalade. Новая машина стоит от 5,6 млн руб.
Теги: мультимедиа, Ананьевы, арест имущества
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