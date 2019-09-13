Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд

СКР возбудил новое дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, вменив ему растрату в общей сложности 290 млрд руб. АСВ подало к банкиру гражданский иск на эту сумму

Алексей Хотин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160) в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который в пятницу, 13 сентября, рассматривает ходатайство о продлении Хотину домашнего ареста.

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО «Банк Югра» на сумму порядка 283 млрд руб.», — заявил представитель СКР. По делу предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он.

Дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые судья Наталия Дударь изучила на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Таким образом совокупный ущерб по делам превысил 290 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму, следует из материалов дела, оглашенных в суде.

РБК направил запрос в АСВ.

Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову, который ранее расследовал дело «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко и руководил следствием по делу о гибели подлодки «Курск».