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«Дело Baring Vostok» ,  
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Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Основателя фонда Baring Vostok перевели под домашний арест — пока до 13 апреля, так как именно этой датой ранее был ограничен срок его содержания под стражей
Майкл Калви (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Его отпустили под домашний арест до субботы, 13 апреля. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«13 апреля было потому, что первоначальная мера была установлена до 13 апреля, это технический вопрос. Сейчас изменили до 13-го, и следователь должен выйти с ходатайством о продлении уже теперь домашнего ареста», — рассказал адвокат Дмитрий Савушкин. «Сегодня подадут [ходатайство], завтра-послезавтра рассмотрят», — сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин.

Судья посчитала необходимым подвергнуть Калви «запрету, указанному следователем», а именно:

  • ​ему нельзя покидать помещение без письменного разрешения следователя, за исключением посещения медицинских учреждений, вызова правоохранительных органов и суда;
  • общение разрешено только с близкими родственниками и защитниками;
  • нельзя отправлять почтовые отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением вызовов экстренных служб.

Следственный комитет ходатайствовал о смягчении меры пресечения для еще одного фигуранта дела — бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева, ходатайство будет рассмотрено судом также 11 апреля. В феврале Кордичев давал показания против Калви и других фигурантов дела.

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«На протяжении двух месяцев обстоятельства изменились. Следствием было установлено, что Калви обладает устойчивыми социальными связями в Москве», — заявила следователь в суде. Она отметила, что за Калви поступило множество поручительств. Он имеет постоянное место работы, занимается инвестиционной деятельностью и благотворительностью. Кроме того, продолжила следователь, у него есть собственное недвижимое имущество, что не было известно ранее. На иждивении бизнесмена находятся трое детей.

Видео: РБК

Сам Калви, выступая в суде, заверил, что не покинет страну до завершения суда. «Бегство свойственно виновным. Для меня бегство из России в связи с данным делом равноценно признанию своей вины и самоуничтожению. Для этого не надо каких-то специальных доказательств», — сказал он.

Ранее на этой неделе Басманный суд продлил до 14 июля арест остальным четырем подозреваемым по делу — партнерам Baring Vostok Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову.

С февраля Калви и остальные фигуранты дела находятся в СИЗО. Их подозревают в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», который на 52% контролируется структурой Baring Vostok. Банк уступил долг «Первому коллекторскому бюро» в обмен на акции люксембургской инвесткомпании IFTG. Следствие считает, что ценные бумаги стоили 600 тыс., а не 3 млрд руб. Калви вину отрицает. Он заявлял, что оценка следствия занижена.

Финансист связывал дело с акционерным конфликтом в банке «Восточный». Заявителем по уголовному делу в отношении Калви выступает миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, партнер Артема Аветисяна, который через компанию «Финвижн» владеет 32% акциями банка. У самого Юсупова — 4,8%.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Автор: Павел Казарновский
Теги: Майкл Калви, Baring Vostok, Басманный суд
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