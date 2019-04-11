Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Основателя фонда Baring Vostok перевели под домашний арест — пока до 13 апреля, так как именно этой датой ранее был ограничен срок его содержания под стражей

Майкл Калви (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Его отпустили под домашний арест до субботы, 13 апреля. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«13 апреля было потому, что первоначальная мера была установлена до 13 апреля, это технический вопрос. Сейчас изменили до 13-го, и следователь должен выйти с ходатайством о продлении уже теперь домашнего ареста», — рассказал адвокат Дмитрий Савушкин. «Сегодня подадут [ходатайство], завтра-послезавтра рассмотрят», — сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин.

Судья посчитала необходимым подвергнуть Калви «запрету, указанному следователем», а именно:

​ему нельзя покидать помещение без письменного разрешения следователя, за исключением посещения медицинских учреждений, вызова правоохранительных органов и суда;

общение разрешено только с близкими родственниками и защитниками;

нельзя отправлять почтовые отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением вызовов экстренных служб.

Следственный комитет ходатайствовал о смягчении меры пресечения для еще одного фигуранта дела — бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева, ходатайство будет рассмотрено судом также 11 апреля. В феврале Кордичев давал показания против Калви и других фигурантов дела.