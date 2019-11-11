Следствие сообщило о гостайне в деле Голунова

Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну. Об этом на заседании Басманного районного суда Москвы заявил следователь, сообщает «РИА Новости».
«Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну», — сообщило следствие в ответ на ходатайство защиты о приобщении этих материалов к разбирательству.
1 ноября Следственный комитет России (СКР) засекретил материалы дела, в рамках которого была организована служебная проверка задержавших Голунова полицейских. Адвокат корреспондента Meduza Сергей Бадашмин в разговоре с РБК сообщил, что в деле о наркотиках есть только часть секретных материалов.
В конце октября защита Голунова пожаловалась в суд на бездействие следователей, поскольку дело журналиста с сентября «перестало интересовать СК», который в июле начал служебную поверку, не превысили ли полицейские, задержавшие Голунова, полномочия.