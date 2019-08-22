Адвокат сообщила об окончании расследования дела братьев Магомедовых

Следственные действия по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова завершены. Об этом РБК сообщила адвокат Виктория Цилюрик. Защита приступит к изучению материалов дела.

Ранее источники ТАСС и РБК сообщили, что следственный департамент МВД предъявил Магомедовым обвинение в окончательной редакции. Им вменили девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК) и создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК).

Собеседники рассказали, что сумма ущерба возросла в четыре раза, до 11 млрд руб. Ранее она оценивалась в 2,5 млрд руб.

Магомедовых арестовали в марте 2018 года. В конце июня суд продлил им арест до 30 сентября. Помимо братьев в деле фигурирует и глава входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов, его обвинили в хищении 669 млн руб. Фигуранты дела не считают себя виновными. В общей сложности по делу проходят 16 обвиняемых, шестеро из которых находятся в международном розыске.