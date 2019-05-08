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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Кокорин и Мамаев получили реальные сроки по делу о драках
Суд приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на сроки до полутора лет. В октябре 2018 года спортсмены за несколько часов устроили в Москве две драки — с водителем ведущей «Первого канала» и с двумя чиновниками
Александр Протасовицкий, Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пресненский суд Москвы дал до полутора лет колонии футболистам, которые осенью прошлого года в течение одного утра избили в центре столицы водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя ФГУП НАМИ Сергея Гайсина. Такое решение приняла судья Елена Абрамова, передает корреспондент РБК.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил 1,5 года общего режима, его брат, студент Кирилл Кокорин - 1,5 года. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приговорен к 1 году и 5 месяцам. Столько же получил футболист любительской лиги Александр Протасовицкий.

Весь процесс по делу занял менее месяца, заседания проходили практически каждый день и длились до позднего вечера.

Гособвинитель Светлана Тарасова в прениях сторон запросила для обвиняемых сроки до полутора лет общего режима; защитники просили частично оправдать спортсменов и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Один из футболистов в последнем слове попросил суд «не ломать судьбы ребят» и дать возможность вернуться в спорт и к семьям.

«Кто такие Кокора и Мамай?»

О драке с участием футболистов и высокопоставленного чиновника в «Кофемании» на улице Большая Никитская стало известно через несколько часов после нее, а на следующий день появилась информация, что вышедшая из ночного клуба компания до этого успела избить еще и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. МВД публично обратилось к спортсменам с требованием явиться на допрос, пригрозив в противном случае объявить их в федеральный розыск. Те добровольно пришли в участок только спустя два дня после драк.

Следствие квалифицировало действия подозреваемых как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), побои (ч. 2 ст. 116 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115) по хулиганским мотивам и в составе организованной группы по предварительному сговору.

Суд счел, что действия подсудимых были спонтанными, и исключил из квалификации предварительный сговор. 

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В ночь на 8 октября Кокорин и Мамаев с друзьями собрались в клубе Secret Room, где выпили и познакомились с девушками, затем переместились в стрип-клуб «Эгоист». После закрытия заведения компания вышла на улицу; одна из спутниц футболистов увидела белый Mercedes и, приняв его за такси, села внутрь. По ее утверждению, водитель Виталий Соловчук заметил ей, что «таких петухов не возит»; гособвинение и сам Соловчук настаивают, что он лишь «культурно ответил, что это не такси», выставил девушку и завел машину.

Так или иначе, после этого спортсмены нанесли несколько ударов по автомобилю, а когда Соловчук вышел, чтобы оценить повреждения, избили и его с требованиями «пояснить за петухов», криками «да ты знаешь, кто такие Кокора и Мамай? ..», угрозами «разбить тачку» и разыскать, если он вздумает «написать заяву». Соловчук не пытался отбиваться, понимая, что нападающих много, они сильны физически и находятся в неадекватном состоянии, утверждала прокурор Тарасова. Во время нападения еще одна спутница футболистов пыталась лечь сверху на Соловчука, чтобы того перестали избивать, однако ей посоветовали «не лезть». Водитель получил сотрясение мозга, многочисленные ушибы и гематомы.

Далее компания отправилась завтракать в «Кофеманию» на Большой Никитской; там спортсмены и их друзья «клали ноги на стол, швыряли предметы», а одна из их подруг втирала в десны некое вещество, опускалась на колени перед Кокориным-старшим и «совершала поступательные движения» головой, имитируя сексуальный акт, утверждала гособвинитель.

По утверждению одного из свидетелей — бариста «Кофемании» — в утренний час компания пила 12-летний виски.

Внимание спортсменов привлекла азиатская внешность Дениса Пака — чиновник пришел в кафе на деловую встречу и работал за ноутбуком. Они стали дразнить его, напевая хит Gangnam Style южнокорейского рэпера PSY. Как утверждает гособвинитель, глава департамента вежливо попросил шутников прекратить хамить. а в ответ он получил порцию оскорблений по национальному признаку, в частности, призыв «уезжать в свой Китай», несколько ударов по голове, в том числе стулом, и сотрясение мозга. Досталось и руководителю НАМИ Гайсину, который к моменту драки пришел на встречу с Паком и попытался вмешаться в ситуацию — ему разбили губу.

Действия спортсменов утром 8 октября были «в высшей степени непристойными», «бесспорно, выходили за рамки приличия», «возмущали и оскорбляли» окружающих, грубо нарушали общественный порядок и спокойствие граждан», а сами футболисты «демонстрировали пренебрежительное отношение к окружающим», желая «противопоставить себя обществу», настаивала в суде прокурор Тарасова.

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Все действия потерпевших в адрес футболистов сводились к «обоснованным и корректным замечаниям» — однако они всё равно стали поводом для драк, рассказывала прокурор. «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать», — такой цитатой гособвинитель охарактеризовала отношение подвыпившей компании к потерпевшим.

Могучая кучка

Все обвиняемые заявили, что частично признают вину по делу: они согласны с тем, что наносили удары Соловчуку, Паку и Гайсину, однако категорически оспаривают обвинение в хулиганстве. Отвергали они и утверждения прокурора, что заранее вступили в преступный сговор и создали организованную группу (эти обстоятельства позволяют квалифицировать их преступления как более тяжкие). Защитники спортсменов в ходе процесса указывали, что конфликты носили сугубо спонтанный характер, а их доверители лишь отвечали на провокации и «аморальное поведение» потерпевших, поэтому ни о каком предварительном сговоре не может идти и речи.

Свою агрессию у «Эгоиста» и в кафе спортсмены оправдывали тем, что потерпевшие нанесли им оскорбления: Соловчук, по версии обвиняемых, обозвал их петухами, что, по мнению адвоката Вячеслава Барика, было посягательством на «само их мужское начало» и заставило «защищать свою честь». Пак же в ответ на вежливое замечание одного из друзей футболистов о его сходстве с исполнителем PSY («Извините, пожалуйста, но вы очень похожи на «Гангнам стайл») заявил: «А вы похожи на кучку у...нов», утверждали свидетели защиты из числа друзей футболистов.

Побои, нанесенные Соловчуку, обвиняемые объясняли угрозой, которую группа спортсменов ощущала с его стороны. А удар стулом, нанесенный Кокориным Паку, по словам спортсмена, был машинальным. Футболист изначально лишь пытался подсесть к Паку, чтобы побеседовать, утверждал адвокат Анатолий Ромашов. «Почему вдруг у Пака обнаружилось сотрясение мозга после этого — совершенно непонятно. В таком случае экспертиза должна была найти у него на голове некие следы. Но их не было», — указывал адвокат.

Действия потерпевших были «провокационными», а сами они в суде показали, что являются «самовлюбленными, высокомерными» людьми, что очень контрастировало с вежливым и сдержанным поведением обвиняемых футболистов, отметила в прениях адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко.

В последнем слове спортсмены заявили, что раскаиваются, и попросили прощения у своих семей, команд, общества и потерпевших. «Извинения я приносил уже четыре раза», — не без раздражения заметил Кирилл Кокорин, выступая на последнем заседании процесса перед приговором. Однако потерпевшие, по его мнению, «не хотят слышать» об их раскаянии, хотя «они мужики, они старше, им дали подумать и сделать выводы». «Мы перед ними извиняемся по-человечески, а не для протокола», — уверял Кокорин-младший.

Потерпевший Денис Пак, который сейчас находится в отпуске, отказался комментировать приговор.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, драка
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