Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Baring Vostok Майкла Калви передал 10% акций «Восточного» компании «Финвижн» Артема Аветисяна и таким образом утратил контроль над банком. Ранее Калви заявлял, что конфликт вокруг банка стал причиной уголовного дела против него

Майкл Калви (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Фонд Baring Vostok, который основал американский инвестор Майкл Калви, по решению Амурского арбитража перестал контролировать банк «Восточный». Evison (кипрская структура фонда) принудительно исполнила опцион о передаче 9,99% акций в пользу компании Артема Аветисяна «Финвижн», сообщил РБК представитель «Финвижн». Представитель Baring подтвердил это.

«Опцион исполнен. Мы не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы и были уверены в том, что правда на нашей стороне», — сказал представитель «Финвижн». Компания перечислила за пакет 750 млн руб.

Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним. «Финвижн» вместе с партнерами Аветисяна, миноритариями «Восточного» Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым ранее владели совокупно чуть больше 40% банка.

В Baring Vostok при этом обвинили Амурский суд в том, что тот в «беспрецедентно короткие сроки, игнорируя позицию Лондонского суда, лишил нас контроля в банке в пользу рейдеров, которые отправили за решетку невиновных людей». «Но мы продолжим активно отстаивать свои законные права в судах России и Англии», — сказал представитель фонда. Baring сохраняет планы по обжалованию решения суда в апелляции.