Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

В начале месяца суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. Под стражей футболисты находились с октября прошлого года

Павел Мамаев​ (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

«Всех отпустили, [футболисты] уехали», — отметили в пресс-службе.

Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала.

В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным — три с половиной месяца. Пресненский суд Москвы при вынесении приговора в начале мая засчитал им время, проведенное в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Они были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драки в центре Москвы. Футболисты, сидевшие ранним утром в кофейне, избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Поводом для конфликта стало замечание, которое Пак сделал шумной компании. Он получил удар стулом по голове, после чего медики диагностировали у чиновника сильную черепно-мозговую травму.

Это был не единственный эпизод с участием футболистов. Позже выяснилось, что перед этим они избили около одного из столичных ночных клубов водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Последний получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа.