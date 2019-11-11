СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) объявил о решении уволить доцента Олега Соколова, арестованного по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко.

«Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие. В связи со случившимся Университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — говорится в сообщении СПбГУ, поступившем в РБК.

Соколова задержали 9 ноября. Его извлекли из реки Мойки, куда он пытался сбросить отрезанные женские руки. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

После задержания мужчина оформил явку с повинной и признался в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Останки ее тела 11 ноября обнаружила прохожая в пакете у реки Екатерингофки.